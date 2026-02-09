В Белгороде объявили эвакуацию детей и одиноких пенсионеров из-за проблем с отоплением

Без света остаются 500 потребителей, в 455 многоквартирных домах нет отопления, из системы начали сливать воду.

В российском Белгороде не удается восстановить отопление и подачу электроэнергии в сотни домов после украинских ударов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале пообещал , что из города эвакуируют детей и одиноких пенсионеров.

Гладков рассказал, что ремонтные работы энергетиков и тепловиков, которые продолжаются двое суток, "не приводят к долгожданному результату".

Он добавил, что электроснабжение не восстановлено для 500 потребителей. Также в 455 многоквартирных домах, 25 садиках, 17 школах, 9 поликлиниках и 4 вузах нет отопления. Более того, из системы начинается слив воды.

По словам губернатора, те детские сады, где есть отопление, переходят на круглосуточный режим работы. Поэтому Гладков предложил горожанам оставлять там маленьких детей.

Также он объявил об эвакуации детей из города "в другие регионы РФ":

"Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024–2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в прилегающие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем. Будем подавать заявки в МЧС для отправки наших детей на поездах".

Также губернатор Белгородской области добавил, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одинокие пенсионеры тоже имеют возможность "переместиться в другие регионы" и посоветовал оставлять соответствующие заявки.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетика России является законной целью для украинских ударов, как и военные объекты. Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин продает энергетику и нефть, а затем эти деньги вкладывает в оружие, которым убивает украинцев. Поэтому, подчеркнул он, Украине нужно производить оружие, а также бить по российскому оружию или по источнику наращивания и происхождения российских денег, то есть по энергетике.

Также мы писали, что губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил о якобы осуществлении Украиной ракетной атаки по энергетике региона. Богомаз добавил, что в результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено тепло- и энергоснабжение. По его словам, двое мужчин получили ранения, их доставили в больницу. Богомаз отметил, что повреждения получили частные дома, административное здание и церковь.

