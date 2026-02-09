Воду сливают прямо на лестницу: в Белгороде проблемы с отоплением, объявлена эвакуация

Коммунальщики признали, что не могут починить оборудование и восстановить отопление в сотнях домов.

Население Белгорода срочно эвакуируют в другие российские регионы из-за сложной ситуации с отоплением. В первую очередь вывезут детей и пенсионеров.

Как сообщили росСМИ, власти региона признали, что ремонт на объектах энергетики не дал ожидаемого результата, поэтому Белгород оказался на грани отключения отопления.

Из-за сильного мороза белгородские коммунальщики слили воду из систем отопления в 455 многоквартирных домах. Без отопления также остались 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник и 4 высших учебных заведения. В соцсетях распространяются видео, на которых видно, что воду сливают прямо на лестницы подъездов.

При этом точных сроков, когда ситуация нормализуется и людей вернут в свои квартиры, чиновники не называют.

Ситуация в Белгороде

6 декабря 2025 года авиация РФ разбомбила электроподстанцию в Белгороде, в результате чего центр города остался без света

А 8 ноября 2025 года часть Белгорода и Белгородской области осталась без света в результате удара ВСУ по местной ТЭЦ "Луч".

Кроме того, недавно Генштаб ВСУ сообщил об ударе ракетой "Фламинго" по полигону, откуда Россия запускала свои "Орешниковые" по Украине. Речь идет о полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

