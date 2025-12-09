Средняя цена электроэнергии 9 декабря упала до самого низкого уровня для рабочего дня с середины ноября.

Стоимость электроэнергии во Франции временно упала до нуля, поскольку аномально теплая погода снизила спрос на электричество для отопления, а сильный ветер увеличил объемы производства тока ветровыми электростанциями. Вместе с генерацией атомных электростанций, которые работают на 85% мощности, это образовало профицит в сети.

Издание Bloomberg, ссылаясь на данные европейской биржи электроэнергии Epex Spot, отмечает, что 8 декабря потребители во Франции могли получать электроэнергию бесплатно в течение определенных часов на рынке "на сутки вперед" (то есть, потребитель, который покупает электроэнергию, получает ее на следующий день).

"Средняя цена света во вторник упала до самого низкого уровня для буднего дня с середины ноября", - добавляют журналисты.

Видео дня

К тому же пиковый спрос на электроэнергию 9 декабря во Франции упал до 62 с 69 гигаватт неделей ранее.

Журналисты констатируют, что рост производства возобновляемой энергии в Европе все чаще приводит к профициту электроэнергии в сети, что, в свою очередь, приводит к снижению цен на свет, особенно в периоды низкого спроса.

Цены на электроэнергию в Украине - последние новости

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году на 7,2%, а также тариф на услуги диспетчеризации - на 11,2%. Впрочем, по оценке "Укрэнерго", это добавит к стоимости тока для бизнеса не более 2%.

В конце июля 2025 года регулятор в 1,6 раза повысил максимальный тариф на электрическую энергию для бизнеса (так называемые прайс-кэпы) в период суток с 17:00 до 23:00. Новый тариф вступил в силу с 1 июля. При этом стоимость электроэнергии для населения остается неизменной с 1 июня 2024 года - 4,32 грн/квт-ч.

Вас также могут заинтересовать новости: