Унификация тарифа на распределение электроэнергии, которую инициирует Министерство энергетики и НКРЭКУ - это прямое субсидирование потребителей за счет крупных предприятий, которое создаст новые проблемы на энергорынке, в частности - приведет к остановке предприятий и росту социальной напряженности. Об этом заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец во время совещания по инициативе НКРЭКУ об отмене разделения потребителей электроэнергии на 1 и 2 классы напряжения, которую организовали в Федерации работодателей.

"Инициатива снизить нагрузку на государственные предприятия - это прямое субсидирование одних за счет других. То есть, мы и в новой модели все никак от субсидирования не уйдем. Все что-то придумываем, какие-то новые проблемы, на этом и так искаженном рынке", - отметила Буславец.

Она подчеркнула, что объединение двух тарифов будет критической ошибкой, которая нанесет ущерб промышленности, и серьезно ухудшит экономический кризис в Украине.

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"Мы живем в условиях войны. И сейчас идет речь о разрушении нашей экономики в угоду только одной компании, которой не хватило денег от повышения тарифов для населения. Прежде всего власти нужно думать, как сохранить курицу, которая несет золотые яйца - в виде налогов, рабочих мест и валютной выручки в страну", - подчеркнула экс-министр.

По ее словам, то, что промышленность в Украине до сих пор пытается работать, даже при том, что стоимость электрической энергии в последнее время критически выросла - это уже чудо. Но унификация тарифа на распределение для энергоемких предприятий станет гибелью.

"Сейчас власть и регулятор должны создавать благоприятные условия для бизнеса и развития промышленности. Да, нам пока помогают средствами. Но мы должны в первую очередь рассчитывать на собственную экономику. А крупная промышленность - это большой сектор, на который опирается эта экономика. И если такими решениями вы хотите довести до экономических проблем, социальных проблем и остановки предприятий, - то цель будет достигнута", - резюмировала Буславец.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии" (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования, рассмотрение этого решения перенесли.

В свою очередь эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип заявил, что унификация тарифа противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.