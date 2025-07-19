Разведчики получили полный доступ ко всем информационным системам корпорации "Газпром".

Масштабная кибероперация Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского "Газпрома" способна привести к осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ и уменьшению отчислений монополии в бюджет РФ, сообщают источники УНИАН в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По словам нашего собеседника, в результате кибероперации был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в частности данные о том, кому и сколько газа/нефти надо поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы "Газпрома", информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации.

Кроме того, были уничтожены данные системы SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сети "Газпрома".

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По словам источника в ГУР, в результате атаки киберспециалистами был получен полный доступ ко всем информационным системам корпорации "Газпром", что позволило скопировать сотни терабайт данных.

"С использованием уникального программного обеспечения были удалены все данные информационной системы корпорации "Газпром", которые хранились на физических сервера и облачных платформах, в том числе резервные копии", - добавляет наш собеседник.

Источник УНИАН считает, что атака может привести к уменьшению поступлений в бюджет от газового монополиста, который является одним из источников финансирования военной агрессии России против Украины. "Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией "Газпром", аварийного режима работы систем корпорации "Газпром" и осложнения транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолта по обязательствамобязательствам, существенного падения стоимости акций "Газпрома", подрыва стабильности банков, кредитующих "Газпром" и многие другие негативные последствия для страны-агрессора", - отмечает наш собеседник.

Спецоперации на территории РФ

Как сообщал УНИАН, 12 июня ГУР обвалило сеть одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири. В результате кибератаки было выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, стерты резервные копии.

В конце июля 2024 года специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку на РФ. По данным источников УНИАН, атака продолжалась в течение недели. Пострадали онлайн-сервисы всех главных российских банков включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

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