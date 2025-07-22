В новом смартфоне будет аж три объектива.

Google показал внешний вид своего следующего флагмана - Pixel 10. На сайте Google Store появилось короткое видео с демонстрацией смартфона, и в нём есть несколько интересных деталей.

Pixel 10 внешне очень похож на Pixel 9. Тот же островок камер на задней панели, глянцевая окантовка и матово-серый корпус. По слухам, модель выйдет в четырёх цветах: Obsidian (чёрный), Indigo (синий), Frost (светло-серый) и Limoncello (жёлто-зелёный). В видео показан только один вариант.

В камере - три объектива, это может означать, что на видео показан Pixel 10 Pro, но есть вероятность, что базовая модель тоже получит тройную камеру.

Видео дня

Согласно утечкам, конфигурация может включать 50 Мп широкоугольный, 48 Мп сверхширокий и 48 Мп телеобъектив. Последний, по данным Android Headlines, получит поддержку макросъёмки и станет гибридным Tele-Macro-сенсором. Это позволит снимать макро с более комфортного расстояния и, возможно, улучшит общее качество фото.

Внутри ожидается новый чип Tensor G5, который должен обеспечить прирост производительности. Однако революционного редизайна ждать не стоит, скорее, это будет эволюционное обновление линейки.

Релиз Google Pixel 10 запланирован на 20 августа.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько будут стоить смартфоны Google Pixel 10. Pixel 10 Pro XL будет дороже на 100 евро, а топовая версия на 1 ТБ обойдется в 1689 евро.

Вас также могут заинтересовать новости: