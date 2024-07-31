Атака продолжалась непрерывно в течение недели.

К вечеру 30 июля киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру государства-агрессора России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Как сообщили УНИАН источники в украинской разведке, атака продолжалась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Все атакованные ресурсы тем или иным образом были задействованы в поддержке или финансировании вооруженной агрессии государства-террориста против Украины.

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По словам собеседника агентства, поражению подверглись в том числе ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, ІБанк, банк "Дом. РФ" и Банк России. В последний день атаки были также поражены ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС.

По состоянию на 19:00 30 июля россиянам так и не удалось восстановить надлежащее функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. До сих пор наблюдаются сбои в работе веб-ресурсов МО РФ, МВД и ФНС.

Как отметил источник, в российских СМИ назвали этот киберудар, "вероятно, самым мощным в истории", "ковровыми хакерскими атаками" и "большим наступлением кибервойск". В итоге результаты операции ГУР ощутили миллионы пользователей во всех регионах РФ, которые не могли воспользоваться интернет-услугами. По оценкам вражеских кибер-аналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы относительно последствий следующих подобных атак – "неутешительные".

"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто принимал участие, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры погребальную яму. Наступает подходящее время для врага вспомнить об идее изолированного, исконно-русского "Чебурнета" со рвами, диджитал-вертухаями и фаерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории", – прокомментировал завершение операции собеседник в ГУР МОУ.

Кибератаки ГУР МО

Как сообщал УНИАН, с утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР на банковскую систему государства-агрессора России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное. Также наблюдались перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.

В понедельник, 29 июля, главный российский банк, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию РФ против Украины, стал целью украинских хакеров. Стоит понимать, что Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, который разрабатывает и реализует во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделен особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

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