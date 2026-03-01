Луна постепенно отдаляется от Земли, меняя длительность суток

Космическое соседство Земли и Луны оказалось гораздо менее стабильным, чем считалось ранее.

Луна отдаляется от Земли с измеримой скоростью, постепенно увеличивая продолжительность наших суток и меняя баланс всей планеты. То, что кажется стабильным небесным танцем, на самом деле является медленной трансформацией, длящейся миллионы лет.

На протяжении веков лунный цикл казался константой, управляющей приливами и затмениями с успоивающей регулярностью. Однако современные измерения показывают, что эта стабильность лишь видимая. Дистанция между Землей и ее единственным естественным спутником растет год за годом, пишет The Daily Galaxy.

Этот постепенный сдвиг важен, так как он влияет на саму механику вращения нашей планеты. Связь между приливами, орбитальным движением и продолжительностью дня не является теоретической. Она задокументирована в окаменелостях и подтверждена лазерными измерениями.

Доисторические раковины зафиксировали более быстрое вращение Земли

Семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, день на Земле длился около 23 с половиной часов. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Paleoceanography and Paleoclimatology, ученые пришли к такому выводу, проанализировав линии роста ископаемых раковин двустворчатого моллюска Torreites sanchezi.

Эти микроскопические полоски, похожие на годовые кольца деревьев, фиксируют ежедневные циклы роста. Подсчитав их, ученые определили, что год в то время содержал примерно 372 дня. Большее количество дней в году означает, что каждый отдельный день был короче.

Данные указывают на то, что Луна была ближе к Земле, оказывала более сильное гравитационное притяжение и интенсивнее влияла на вращение планеты. Это открытие не является предположением. Оно опирается на физические доказательства, сохранившиеся в известняковых отложениях.

Приливы заставляют Луну отступать

Причина "отступления" Луны кроется в физике приливов. Когда Земля вращается, гравитация лунного тела воздействует на океаны, создавая две противоположные приливные выпуклости. Эти выпуклости немного смещены относительно положения спутника Земли, потому что Земля вращается быстрее, чем небесное тело обращается вокруг нее.

Это смещение создает гравитационный крутящий момент. Выпуклость тянет вперед космического партнера Земли, передавая вращательную энергию от планеты к ее спутнику. В результате Луна получает орбитальную энергию и переходит на более высокую орбиту. Согласно измерениям, подробно описанным в пресс-релизе NASA:

"Одним из величайших откровений стало то, что Земля и Луна медленно отдаляются друг от друга со скоростью роста ногтей, или 3,8 сантиметра в год. Этот расширяющийся разрыв является результатом гравитационного взаимодействия между двумя телами".

Земля замедляется, пока Луна уходит вперед

По мере того как серебристый шар получает энергию, Земля платит за это свою цену. Энергия, необходимая для расширения лунной орбиты, берется непосредственно из момента импульса вращения планеты. На практике это означает, что вращение Земли постепенно замедляется.

В статье для The Conversation астрофизик Стивен ДиКерби из Мичиганского университета отметил, что это явление невидимо в масштабе человеческой жизни, но оно необратимо. Продолжительность дня увеличивается постепенно по мере того, как энергия вращения передается вовне.

Разница кажется почти микроскопической – всего лишь доли секунды на протяжении огромных периодов времени. Но если растянуть это на миллионы лет, изменения становятся значимыми. Земля и ее естественный спутник могут казаться застывшими в устойчивом танце, однако их отношения далеко не статичны.

