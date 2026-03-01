'Это первая самая мощная ракетная война': эксперт высказался об ударах по Ирану

По его словам, США применяли в основном точное дальнобойное оружие, в отличие от Ирана.

Удары по Ирану - это первая мощная ракетная война. Это не специальная военная операция, а серьезные попытки американцев и израильтян решить иранскую проблему. Об этом заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап на Radio NV.

"Судя по количеству ракет, которые были запущены с обеих сторон, это что-то фантастическое. Ну, понятно, что сейчас никто правду не говорит, все что-то преувеличивают или преуменьшают, но можно сказать, что несколько волн, которыми иранцы отвечали на эту атаку, то там цифры все равно близки к 150-200 ракетам", - сказал он.

Эксперт напомнил, что иранская ракетная программа, как и вообще у всех стран, имеющих диктаторские тенденции, - это большая баллистическая программа.

"А если говорить о соответствующем ударе со стороны Израиля и США, то там каждая из сторон запускала не менее 200 средств поражения. И такая совокупность, если она за этот день дойдет до 500-600 и более именно ракет, не просто дронов, то это будет что-то действительно невероятное. Можно сказать, что это первая такая мощная ракетная война. Это однозначно не специальная военная операция, это не какое-то просто регулярное событие. Это существенное исключение и серьезные попытки американцев и израильтян решить иранскую проблему", - рассказал Криволап.

По его словам, США применяли в основном точное дальнобойное оружие, в отличие от Ирана.

"Американцы наносили удары с помощью абсолютно точного оружия. И это точное оружие - это в первую очередь ракеты "Томагавк", - добавил он.

Ситуация в Иране - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана.

Аятолла Али Хосейни Хаменеи, который правил Ираном как верховный лидер почти четыре десятилетия, был убит. Иранские государственные СМИ подтвердили смерть Хаменеи в воскресенье утром, через несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели в результате совместных ударов по его режиму.

Адмирал Али Шамхани, ключевой советник аятоллы Али Хаменеи и секретарь Совета обороны Ирана, и генерал-майор Мохаммед Пакпур, главнокомандующий элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибли в субботу.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз.

