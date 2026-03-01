Сбили 132 иранских ракеты и 195 беспилотников: какие системы ПВО используют ОАЭ

ОАЭ используют многоуровневую сеть противовоздушной обороны.

В ходе атак Ирана Объединенные Арабские Эмираты смогли перехватить 132 из 137 иранских баллистических ракет и 195 беспилотников, используя многоуровневую сеть противовоздушной обороны. Как пишет Wionews, такие системы, как THAAD, Patriot PAC-3 и Pantsir-S1 успешно нейтрализовали угрозы, ограничив последствия незначительным материальным ущербом.

Отмечается, что в ходе атаки были обнаружены 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, нацеленных на территорию страны. Силы ПВО ОАЭ успешно уничтожили 132 баллистические ракеты и 195 беспилотников до того, как они достигли своих целей. По данным чиновников, пять ракет безвредно упали в море, а 14 беспилотников причинили лишь незначительный материальный ущерб.

Противоракетный щит THAAD

Для противодействия высотным баллистическим угрозам ОАЭ в значительной степени полагаются на американскую систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defence). ОАЭ стали первым международным заказчиком, развернувшим этот передовой противоракетный щит для защиты своей критически важной инфраструктуры.

Видео дня

Patriot PAC-3 для средних высот

Для перехвата целей на более низких высотах военные ОАЭ используют несколько батарей зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 по всей стране. Эти системы отслеживают и уничтожают приближающиеся тактические баллистические ракеты и вражеские самолеты, действующие на средних высотах.

Pantsir-S1 для борьбы с беспилотниками

Для борьбы с низколетящими роями беспилотников ОАЭ используют поставленную Россией систему противоракетной обороны "Панцирь-С1". Эта высокомобильная установка сочетает в себе скорострельные пушки и ракеты малой дальности для уничтожения целей, которые ускользают от основных радиолокационных экранов.

Добавление южнокорейской ЗРК M-SAM

ОАЭ недавно расширили свою многоуровневую сеть, приобретя южнокорейские системы Cheongung II (M-SAM). Этот перехватчик средней дальности специально нацелен на вражеские самолеты и высокоточные боеприпасы, добавляя еще один уровень безопасности воздушного пространства.

Война в Иране

На фоне ударов США и Израиля по Ирану и взрывов в ОАЭ после ответных атак Тегерана Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенное время.

Также сообщалось, что иранский дрон-камикадзе типа Shahed попал в здание международного аэропорта Дубая.

В результате попадания дрона в аэропорт есть пострадавшие – травмы получили четверо сотрудников. Им была оказана неотложная медицинская помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: