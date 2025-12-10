Специалист отметил, что производители солнечных панелей обычно гарантируют 25-30 лет работы.

Солнечные панели можно устанавливать на крыше, фасаде частного дома, прочной наземной конструкции или даже на балконе. В разговоре с УНИАН глава Инвестиционного комитета Ассоциации солнечной энергетики Украины Дмитрий Лукомский рассказал, на что нужно обращать внимание и как правильно выбирать угол наклона, чтобы максимизировать генерацию.

Где можно устанавливать солнечные батареи или панели в собственном доме и какие базовые требования

По словам эксперта, устанавливать панели можно где угодно, где они физически монтируются с учетом их веса и размера.

"То есть это может быть крыша, фасад, какая-то наземная конструкция: навес или крыша хозяйственного помещения, сам дом, то есть здесь ограничений нет, кроме эстетических и технических", - говорит Дмитрий Лукомский.

Он добавил, что панели в некоторых случаях можно устанавливать даже на забор - главное, чтобы конструкция была достаточно прочной. Если же забор слабый, он просто не выдержит вес оборудования.

Требует ли это какого-то согласования, как дополнительная конструкция?

"Все зависит от того, что дальше с этими панелями люди планируют делать. Если это собственное потребление и оборудование устанавливается для резервного питания, то ничего согласовывать ни с кем не нужно", - отметил специалист.

Если это солнечная станция под ранее популярный "зеленый тариф", то действуют четкие требования по вводу ее в эксплуатацию.

Как выбрать лучшее место для солнечных панелей, чтобы это было наиболее эффективно

Эксперт говорит, что наиболее эффективно размещать панели под углом к солнцу: то есть горизонтально или вертикально их ставить не так эффективно.

"Солнечные панели устанавливают под разными углами, и это имеет техническую логику. Зимой солнце низко, поэтому для лучшей генерации панели ставят почти вертикально. Летом же солнце высоко, поэтому угол делают ближе к горизонтальному, чтобы получить больше энергии", - пояснил председатель инвестиционного комитета.

Он также добавил, что для максимизации генерации летом панели обычно наклоняют примерно на 15°, зимой - до 60°. Если же нужно получить стабильную генерацию в течение года, ставят средний угол - около 30°, в зависимости от региона. Идеальное место для панелей - скатная крыша с наклоном 20-40° на юг.

Если же крыша не подходит или затененная, панели можно разместить даже на фасаде - вертикально или под небольшим углом. Это делают с помощью металлических треугольных кронштейнов, которые крепят к стене, а уже на них монтируют солнечные панели. Они тоже будут работать, хоть и менее эффективно, чем под оптимальным углом, отмечает эксперт.

"Основное техническое требование - избежать затенения. Если тень все же появляется только рано утром или поздно вечером, следует выбирать участок, где она минимальна и длится как можно меньше. Ведь как только панель попадает в тень, она либо перестает работать, либо значительно теряет эффективность. Даже если маленькая часть панели затеняется, это может быть критично", - отметил Дмитрий Лукомский.

Имеет ли значение, куда повернуты солнечные панели

Специалист обратил внимание на то, что существуют системы формата "восток-запад", где часть панелей ориентирована на восток, а часть - на запад.

"Они лучше генерируют утром и вечером, чуть хуже - днем, но в целом дают более ровную суточную выработку, что совпадает с привычным графиком потребления: условно свет наиболее необходим обычно перед работой и после, а днем дома никого не бывает", - пояснил он.

Также по словам Лукомского, небольшие отклонения от направления на юг - примерно ±15° - также допустимы и практически не влияют на эффективность панелей.

В то же время солнечные панели, размещенные за стеклом внутри помещения, будут работать, но очень неэффективно. Поэтому устанавливать их внутри практически нет смысла, подытожил эксперт.

Можно ли установить солнечные панели в многоквартирном доме

По словам эксперта АСЭУ, для отдельной квартиры вполне реально установить панели на балконе - они будут работать даже при вертикальном расположении, если выходят на восток, юг или запад. Только северная сторона почти не дает солнца.

А вот для всего многоэтажного дома пользы гораздо меньше: площадь крыши в таких домах мала, поэтому полученная генерация будет очень низкой, максимум панели смогут обеспечить часть освещения в подъезде или подобных небольших потребностей, подчеркнул он.

"Если говорить об отключении, то сейчас люди в первую очередь ставят инвертор и аккумуляторы, а уже потом - солнечные панели. Инвертор с аккумуляторами можно зарядить, пока есть свет, и пользоваться ими во время отключений. Панели же эффективны только летом и днем. Зимой, особенно в декабре-январе, они почти ничего не добавляют. Поэтому рациональнее сначала инвестировать именно в инвертор и аккумуляторы, а панели устанавливать уже при наличии дополнительных средств или ближе к весенне-летнему сезону, когда они будут иметь практический смысл, генерируя дополнительную энергию", - отметил специалист.

При этом следует понимать: панели - не сеть. Если площадь для установки небольшая, например, в многоэтажке, они будут заряжать аккумуляторы очень медленно. Им может просто физически не хватить установленной мощности.

За сколько окупятся солнечные панели

Эффективность солнечных панелей для частного использования зависит от площади установки, но оценивать окупаемость сложно, это зависит от продолжительности и частоты отключений, объема потребления, говорит эксперт.

"Для частных систем с аккумуляторами - это скорее удобство: панели помогают продлить работу аккумуляторов, но существенной экономии нет, это в основном о комфорте. Для коммерческих предприятий окупаемость сетевой солнечной электростанции под собственное потребление может составить до трех лет, впрочем, все зависит от многих нюансов, поэтому такой подсчет окупаемости корректно проводить только для конкретного примера", - пояснил он.

Чего боятся солнечные батареи и способны ли они выдержать град

По словам эксперта, обычно солнечные панели сертифицированы по международному стандарту IEC 61215 и выдерживают обычный град. Впрочем, конечно, аномальные случаи, например, град размером с куриное яйцо, могут повредить стекло. При этом разбитая панель бесспорно потеряет эстетический вид, но ее эффективность обычно не снижается даже после трещин, отметил Лукомский.

"Что влияет очень сильно - это физическое загрязнение: листья, пыль, помет птиц и тому подобное. Если панель частично закрыта, открытые участки генерируют ток, а затененные могут перегреваться и портиться. Такие случаи были. Поэтому для долговременной и безопасной работы следует регулярно очищать панели". - сказал он.

Какой срок службы солнечной панели

Специалист отметил, что производители солнечных панелей обычно гарантируют 25-30 лет работы, однако некоторые, по его словам, могут служить и более 40 лет.

"При правильном монтаже и отсутствии заводских дефектов панель долго работает. Стандартно за 25 лет она теряет около 20% генерации. То есть даже через 25 лет она еще будет работать на 80% от своего номинала... В отличие от аккумуляторных батарей, солнечные панели менять не надо. Надо смотреть, как они будут работать, и если эти 80% от номинала вас устраивают, то пусть они дальше работают", - пояснил Лукомский.

Какой главный минус использования солнечной панели

"Главный минус солнечной панели - это то, что ее работа очень сильно зависит от погодных условий и, соответственно, не очень эффективна в зимний и в ночной период. То есть это не является универсальным источником энергии. Это хорошая составляющая гибридной системы, где есть сеть, ветряк, допустим, есть еще генератор какой-то и приложением - солнечные панели. Тогда они в определенные периоды времени очень хорошо позволяют экономить: солнце перекрывает часть потребления, а недостачу закрывает сеть или другой источник", - отметил Дмитрий Лукомский.

Можно ли "сдавать" электроэнергию от солнечных панелей в сеть?

В Украине действительно существует система, при которой избыток электроэнергии от солнечных панелей можно передавать обратно в сеть - это механизм Net Billing. Он доступен для предприятий, если мощность их солнечной станции не превышает 50% подведенной мощности.

Когда солнца много, а потребление минимальное, электричество автоматически отдается в сеть. Когда солнца нет - предприятие добирает необходимое из сети. Но взаиморасчеты идут не в киловаттах, а в гривнах: электроэнергию летом днем (например) отдают по низкому почасовому тарифу, а вечером уже покупают по более высокому. Зачет действует только в пределах одного месяца, поэтому закачать электроэнергию летом и получить обратно зимой невозможно.

"Поэтому это не механизм заработка, это дополнительная возможность, если вы себе поставили сетевую солнечную станцию под собственное потребление без аккумуляторов, которая позволяет в пиковые моменты эту электроэнергию не терять, а хоть как-то сохранять, но это не существенно влияет на окупаемость", - подытожил эксперт.