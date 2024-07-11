Европейские нефтеперерабатывающие заводы были спроектированы в шестидесятых и семидесятых годах.

В Европе температура приближается к уровню, при котором некоторые нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены уменьшить производство топлива. Температура уже значительно превышает сезонную норму, и нет никаких признаков, что она изменится в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Так, крупнейший шведский нефтеперерабатывающий завод уже заявляет, что изменение климата затрудняет производство топлива. В Польше жара может вскоре превысить предел, при котором крупнейший поставщик топлива в стране сможет нормально работать на своих нефтеперерабатывающих заводах.

"Европейские нефтеперерабатывающие заводы были спроектированы в шестидесятых и семидесятых годах. С тех пор мир стал горячее", – заявляет вице-президент по вопросам нефтепереработки, химии и нефтяных рынков консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер. Видео дня

По словам журналистов, нефтеперерабатывающие заводы адаптируются, добавляя оборудование там, где это имеет экономический смысл, чтобы продолжать получать прибыль. Заводы в регионах, которые больше привыкли к жаркой погоде, например, на Ближнем Востоке, лучше приспособлены к изменениям климата. В Европе же, по данным инжиниринговой компании Kent Plc, нефтеперерабатывающие заводы, строятся с расчетом на низкие температуры.

Изменение типов нефти, которую используют нефтеперерабатывающие заводы континента после войны России в Украине, усложнило проблему, но сейчас наблюдаются признаки улучшения ситуации. Согласно данным Kpler, европейские заводы, которые привыкли к легкой американской нефти, перерабатывают более тяжелые сорта, что может помочь им справиться с проблемой: "Даже если это не будет исторический рекорд, как в прошлом году, если это будет просто очень жаркая погода по сравнению с нормальной, вы будете иметь очень схожие проблемы с прошлым годом", – подчеркнул аналитик Macquarie Викас Двиведи.

Много переменных

Прогнозы относительно того, насколько нефтеперерабатывающим заводам придется снизить общую скорость переработки почти не поддаются прогнозированию, поскольку существует очень много переменных: непредсказуемость погоды, каждый завод имеет собственную конфигурацию, идеальное сырье и выход топлива.

По словам бывшего директора по нефтепереработке FGE Стива Сойера, экстремальная жара может заставить нефтеперерабатывающий завод сократить объемы производства на 15% в течение 24 часов.

Однако европейские нефтепереработчики не единственные, кому приходится иметь дело с жаркой погодой. В США больше всего пострадали регионы Восточного побережья и Среднего Запада, где предприятия рассчитаны на зимний холод, а не на летнюю жару.

По оценкам Macquarie Group, связанные с жарой перебои в работе европейских заводов в прошлом году достигли около 1 миллиона баррелей в сутки – почти 10% от того, что они обычно перерабатывают.

Энергетический рынок

За первую неделю июля еженедельный объем экспорта сырой нефти из России упал до минимума с момента вторжения в Украину 2022 года, а четырехнедельный средний показатель упал до минимума с февраля.

В Украине стартует строительство двух нефтяных скважин. Их общий объем добычи составит более 100 тонн нефти в сутки. Глубина каждой скважины составит 4,5 километра. Скважины будут раскрывать продуктивные пласты визейских отложений.

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