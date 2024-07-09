Сокращение еженедельных потоков привело к снижению среднего показателя за четыре недели до минимума с февраля.

За первую неделю июля еженедельный объем экспорта сырой нефти из России упал до минимума с момента вторжения в Украину в 2022 году, а четырехнедельный средний показатель упал до минимума с февраля.

Издание Bloomberg пишет, что явных причин падения поставок не было, но по сравнению с предыдущей неделей сократились поставки из Балтийского, Черного и Тихого морей.

Повышение Россией уровня соблюдения целевого показателя добычи ОПЕК+ может привести к сокращению доступной для экспорта нефти. При использовании московского коэффициента пересчета 7,18 баррелей на тонну добыча с марта по июнь упала примерно на 360 000 баррелей в день. Восстановление работы НПЗ также могло привести к сокращению поставок. По за первые дни июля, объем переработки был максимальным с декабря.

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ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" планируют сократить совокупные поставки из Новороссийска примерно на 200 000 баррелей в день в этом месяце по сравнению с июньским уровнем после возобновления работы НПЗ в Туапсе и Норси.

Валовая стоимость российских поставок нефти также снизилась, но это падение было смягчено четвертым подряд недельным ростом цен на нефть.

Кроме того, суда, на которые Запад наложил санкции и на которые Москва, в основном простаивают. В то время как три из 21 судна, принадлежащих ПАО "Совкомфлот", приняли груз и впоследствии исчезли из автоматизированных систем слежения, остальные продолжают бездействовать.

Все три танкера, попавшие под санкции Великобритании 13 июня, по-прежнему стоят на якоре у нефтяного терминала в Усть-Луге несмотря на то, что ранее были включены в программы погрузки в российских портах на Балтике. Однако неясно, будут ли они на самом деле принимать грузы. Аналогично, ни один из перевозчиков сырой нефти, попавших под санкции Европейского союза, не загрузил ни одного груза с момента публикации директивы 25 июня.

За неделю 25 танкеров погрузили 18,7 млн баррелей российской нефти, что является резким снижением по сравнению с 25,66 млн баррелей на предыдущей неделе.

Поток российской нефти сократился примерно на 990 000 баррелей в день до 2,67 миллиона, что является самым низким показателем с последней недели января, а четырехнедельный средний показатель также снизился примерно на 215 000 баррелей в день до 20-недельного минимума в 3,27 миллиона.

Отгрузки снизились почти со всех российских экспортных терминалов. Исключение составили лишь Мурманск, где экспорт остался незначительным - одно судно, и Пригородный терминал на острове Сахалин, где отгрузки не осуществлялись вторую неделю.

Теневой флот РФ - послдение новости

ЕС ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы. Санкции Евросоюза последовали за аналогичными мерами, принятыми Великобританией.

Вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова отметила, Запад уже ввел против России болезненные санкции. Речь идет об ограничениях против теневого флота, которым Москва перевозит нефть.

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