Отмечается, что бурение скважин запланировано на август.

В Украине стартует строительство двух нефтяных скважин. Их общий объем добычи составит более 100 тонн нефти в сутки.

В "Укрнафте" отметили, что глубина каждой скважины составит 4,5 километра. Скважины будут вскрывать продуктивные пласты визейских отложений:

первая скважина планируется как разведочная, наклонно-направленная, с проектной глубиной 4 490 метров и прогнозной добычей 56,6 тонн в сутки;

вторая – эксплуатационная вертикальная – с проектной глубиной 4 490 метров и прогнозной добычей 47 тонн в сутки.

В компании указали, что бурение начинается в августе, а на данный момент идет подготовка площадок.

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Добыча газа в Украине - посоледние новости

Во время прошлого отопительного сезона Украина впервые использовала только собственный газ. На конец января в хранилищах оставалось около 10 млрд куб. м газа.

В июне стало известно, что за первые пять месяцев года специалисты АО "Укргаздобыча" запустили 36 новых скважин, 11 из которых являются высокодебитными, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки.

21 июня стало известно, что в Украине запустили мощную газовую скважину. а сутки добывается 439 тысяч кубометров газа.

При этом он указал, что завершено бурение еще двух разведывательных скважин на этом месторождении и их готовят к испытаниям.

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