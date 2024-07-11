Небольшие дожди 12 июля вероятны только на Волыни.

Накануне выходных в Украине станет еще жарче, местами раскалит до +42°, а небольшие дождики возможны лишь на Волыни. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Внимание! +37...+42 градуса завтра ожидается в южной части Украины!" - предупредила эксперт по погоде.

В большинстве областей, по ее данным, днем будет +35...+40 градусов, а в западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины в течение дня +31...+34.

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"Ветер завтра будет восточных направлений, небольшой или умеренный, в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Существенных осадков в Украине 12-го июля не ожидается. "Разве что на Волыни кое-где брызнет дождик", - уточнила синоптик.

В Киеве, по ее данным, 12-го июля также предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34...+36 градусов.

"Мощный антициклон стоит упрямо и блокирует результативные визиты атлантической или любой другой влаги и свежести на территорию Украины", - резюмировала Наталка Диденко.

Как пережить жару без света и кондиционеров - советы врача

Когда свет есть, можно попробовать охладить помещение, а затем - не открывать окна.

Используйте солнцеотражающие пленки на окна.

Когда работает ветилятор, то окна наоборот нужно открыть.

Принимайте душ. Сначала довольно теплый, а в конце можно облить себя прохладной водой.

Надевайте легкую одежду из натуральных тканей.

Пейте достаточно воды.

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