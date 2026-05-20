Вышел трейлер 2 сезона шпионского сериала 'Агентство' с Майклом Фассбендером

Второй сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно 21 июня 2026 года.

Компания Paramount+ показала первый трейлер второго сезона напряженного шпионского сериала "Агентство" (The Agency) с дважды номинантом на премию "Оскар" Майклом Фассбендером ("Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца", "Операция "Черный кейс", франшиза "Люди Икс").

В центре сюжета сериала, снятого на основе французского шоу "Бюро легенд" (2015), – загадочный отдел ЦРУ, который отвечает за работу с агентами под прикрытием на долгосрочных миссиях, годами живущими под фальшивыми именами, с целью вербовки источников для разведки. Фассбендер играет роль одного из самых опытных агентов отдела Брэндона с кодовым именем "Марсианин". Однако его жизнь и работа оказываются под угрозой, когда он начинает отношения с женщиной, с которой он познакомился во время одной из последних миссий.

Параллельно сериал показывает работу отдела в горячих точках по всему миру. В частности, часть событий происходит на оккупированных Россией территориях Украины.

Видео дня

Согласно официальному описанию ко второму сезону, преданный, скомпрометированный и преследуемый призраком женщины, которую он не смог спасти, агент ЦРУ "Марсиана" еще глубже погрязнет в интригах лондонского офиса агентства.

Также, судя по трейлеру ко второму сезону, часть событий снова будет связана с войной в Украине.

Кроме Фассбендера в новом сезоне к своим ролям Ричард Гир ("Первобытный страх", "Осень в Нью-Йорке", "Чикаго"), Джоди Тернер-Смит (сериалы "Анна Болейн", "Звездные войны: Аколит", "Плохая обезьяна"), Джеффри Райт ("Бэтмен", "Город астероидов", сериал "Мир Дикого Запада"), Кэтрин Уотерстон ("Стив Джобс", "Чужой: Завет", "Фантастические твари и где они обитают") и другие.

Среди новых имен в касте – Кристиан Очоа Лаверния (сериалы "Дипломатка", "Тайна бункера") и Клейн Кроуфорд (сериалы "Смертельное оружие", "Чед Пауэрс").

Второй сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно 21 июня 2026 года.

Сериал "Агентство" – интересные факты

Как сообщал УНИАН, первый сезон "Агентства" стартовал в ноябре 2024 года. При этом одну из второстепенных ролей в нем сыграл украинский актер Александр Рудинский ("Камень, ножницы, бумага", "Носорог", сериал "Тихая Нава") – он воплотил образ украинского военного Александра Бутенко, выполнявшего задания в тылу врага на оккупированной территории, выдавая себя за врача.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 66% одобрения от критиков. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: