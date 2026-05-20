Силы обороны полностью контролируют Купянск, – командир

В настоящее время украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город небольшими группами. Об этом заявил командир третьей роты первого батальона "Хартии" по позывному "Зануда" в интервью "Суспильному".

"Противник пытается затягиваться в окрестности Купянска, сейчас это, пожалуй, в два или три раза больше, чем с начала нашего наступления сюда, ему помогает на данный момент "зеленка", поэтому такие попытки оказываются удачными, но он обнаруживается, уничтожается, поэтому как-то держимся. Мы уже подготовлены, мы уже заняли оборонительную позицию и ситуация стабильная", – сказал он.

Командир подчеркнул, что информация о том, что россияне снова контролируют Купянск, не соответствует действительности.

"Это скорее "серая зона". То есть происходит инфильтрация противника. Какие-то один-два пехотинца заходят, их убивают. Через некоторое время еще просачиваются при благоприятных погодных условиях или, как я сказал, по "зеленке". Но это не его территория. Грубо говоря, наши позиции стоят там, где и были по окончании контроперации, которую мы начали в прошлом году", – пояснил он.

Кроме того, он подчеркнул, что у россиян пока нет шансов снова зайти в Купянск:

"Сейчас нет. На нашей стороне много факторов. Это и очень хорошие подразделения, стоящие здесь, это рельеф местности – река. Небольшой плацдарм на этом берегу – это ничто. Техникой здесь трудно. Я пока не вижу у них здесь шансов".

Купянское направление

Как сообщал УНИАН,Купянское направление остается одним из самых горячих.

В начале мая спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне постоянно атакуют, пытаясь продвинуться к городу и вытеснить украинские силы за Оскол.

В то же время в ISW отмечали, что Россия упорно лжет о захвате Купянска и продвижении у города, но это на самом деле не соответствует действительности. Эти преувеличенные заявления о вымышленных успехах свидетельствуют о том, что высшее руководство российского военного командования либо не осознает, либо не желает признавать реальность поля боя даже самому себе, и поэтому позволяет своим собственным ложным утверждениям влиять на российское оперативное и стратегическое планирование, подчеркивают аналитики.

