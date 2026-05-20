Генеральный штаб подтвердил поражение НПЗ 'Лукойла' в Нижегородской области РФ

Также подтвердили повреждение четырёх резервуаров нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил нанесение ударов по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Нижегородской области РФ.

Как говорится в сообщении Генштаба в Telegram, 19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области РФ", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что на пораженную установку ЭЛОУ АВТ-6 приходится более половины общей мощности первичной переработки.

Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram уточнили, что в результате дальнобойного удара на территории НПЗ раздались взрывы и возник пожар.

Результаты поражения НПС "Ярославль-3"

Кроме того, по результатам поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово (Ярославская обл., РФ) предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.

"Станция является важным элементом системы транспортировки нефти Российской Федерации и задействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора", – отмечается в сообщении.

Поражение на временно оккупированных территориях Украины

Также Силы обороны Украины поразили пункты управления противника в Соледаре Донецкой области, командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского в Донецкой области.

Кроме того, поражены пункты управления БПЛА противника в районах Поддубного и Перебудови Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.

Среди прочего украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе Новоукраинки Запорожской области, а также в Мирном, Снежном и городе Донецке в Донецкой области.

А еще поражен склад боеприпасов агрессора в районе Мариновки Запорожской области и ремонтное подразделение противника в Северодонецке в Луганской области.

Последствия ударов по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область, РФ), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Московский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после атаки украинского беспилотника, произошедшей в выходные.

Российская экономика все сильнее ощущает последствия затяжной войны против Украины, санкций и ударов по нефтяной инфраструктуре.

