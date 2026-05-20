В Украине появился фонд для поддержки женщин, которые ждут родных с фронта

В Украине появился благотворительный фонд, который фокусируется на поддержке женщин, ожидающих своих мужей и сыновей с фронта и годами живущих в состоянии постоянной тревоги, неопределенности и эмоционального истощения. Речь идет о фонде "Она защищает", который работает с женами военных, матерями защитников и детьми семей военнослужащих. Об этом в интервью изданию "Факты" заявила глава фонда Алена Иванова.

По ее словам, война создала огромный слой женщин, которые фактически держат на себе тыл: воспитывают детей, работают, поддерживают мужчин на фронте и одновременно живут в постоянном психологическом напряжении.

"Помощь нужна не только военным, но и тем, кто рядом с ними держит свой фронт", – подчеркнула Иванова.

Она отметила, что фонд занимается не только гуманитарной или социальной поддержкой, а прежде всего психологической помощью женам военных, матерям защитников и детям.

"Для военного чрезвычайно важно знать, что его семья не оставлена одна", – сказала она.

По словам Ивановой, многие женщины сегодня находятся в состоянии эмоционального выгорания и неуверенности в будущем, и именно это часто подталкивает их к решению уехать из Украины.

"Если человек уезжает из-за страха и неуверенности, мы должны быть рядом и помочь ему обрести эту уверенность здесь", – пояснила глава фонда.

Она подчеркнула, что одной из ключевых задач является недопущение психологического распада семей военных и потери людьми чувства опоры.

"Мы работаем ради сохранения нации", – заявила Иванова.

По ее словам, фонд организует психологические консультации, детские мероприятия, встречи для семей военных, помогает женщинам в кризисных ситуациях, а также поддерживает детей погибших защитников.

Иванова также предупредила, что после завершения войны Украина столкнется с масштабными последствиями психологической травмы как среди военных, так и среди их семей.

"После войны перед нами встанет огромный вызов – как вернуть людей к нормальной жизни и как не потерять семьи, которые годами держались на расстоянии", – отметила она.

В фонде считают, что поддержка женщин-военных сегодня – это не только гуманитарный вопрос, но и вопрос будущего страны и сохранения украинского общества.

