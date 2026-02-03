4 февраля в Украине начнется потепление, но есть нюанс

Одновременно с повышением температуры начнутся осадки.

Со среды, 4 февраля, погода в Украине начнет меняться. Первыми это ощутят жители западных областей, где морозы ослабнут до -6°...-1°, усилится ветер и начнутся небольшие осадки. На Закарпатье потеплеет до +3°...+5°. На остальной территории еще будет сухо и солнечными прояснениями, но температура тоже возьмет курс на повышение, трескучих морозов уже не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -18°, днем -8°.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -9°, днем -1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -17°, днем -4°, небольшой снег.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -17°, днем -4°, небольшой снег.

В Тернополе 4 февраля ночью будет -11°, днем -2°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -4°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -12°, днем -1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -10°, днем -1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Виннице завтра будет -15°...-4°, облачно с прояснениями, снег.

В Житомире в среду ночью будет -19°, днем -6°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -23°...-11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -19°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -17°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -21°...-9°.

В Одессе 4 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -4°.

В Херсоне в среду ночью будет -13°, днем -4°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями , ночью -13°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -15°, днем -4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -25°, а днем -11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -25°, днем -11°.

В Днепре температура ночью будет -17°, днем -8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -9°...-1°.

В Краматорске завтра будет малооблачно, температура ночью -16°, днем -9°.

В Северодонецке - малооблачно, температура ночью -19°, днем -10°.

Праздник 4 февраля, приметы погоды

4 февраля - святого преподобного Исидора Пилусиотского. По приметам, если в полдень погода ясная и светит солнце, то весна придет рано.

