Силы обороны улучшили положение в Купянске, – DeepState

Украинские защитники восстановили положение в Купянске. Об этом сообщают аналитики DeepState.

На карте видно, что Силы обороны взяли под контроль значительную часть города, которая до этого момента находилась в "серой" и "красной" зонах. По данным аналитиков, враг продолжает удерживать позиции в северной части города.

В то же время, по данным аналитиков, россияне добились успехов недалеко от Удачного, Гришиного, на юге подконтрольной Украине части Донецкой области. Также враг продвинулся вблизи Привольного, которое расположено на пути оккупантов к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ не готова к быстрому наступлению на так называемый "крепостной пояс" на данный момент. В то же время они считают, что Москва может попытаться начать такие действия с севера Славянско-Краматорской агломерации уже через несколько месяцев.

По данным экспертов, для движения РФ в сторону Славянска им необходимо завершить захват Лимана и продвинуться примерно на 14 километров в сторону города. Также враг может использовать альтернативный маршрут с востока, но в таком случае им придется преодолеть около 30 километров.

