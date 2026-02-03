Моди подтвердил разговор с Трампом, но не упомянул о российской нефти

Премьер-министр Индии заявил, что "лидерство президента Трампа жизненно важно для глобального мира".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, однако ничего не сказал об отказе Индии от покупки российской нефти.

"Было замечательно сегодня разговаривать с моим дорогим другом президентом Трампом. Рад, что на продукцию, изготовленную в Индии, теперь будет распространяться пониженный тариф в размере 18%. Большое спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное заявление", - говорится в сообщении Моди в сети Х.

По его словам, "когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашему народу и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества".

"Лидерство президента Трампа жизненно важно для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по установлению мира. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести наше партнерство на беспрецедентные высоты", - добавил премьер-министр Индии.

Заявление Трампа об отказе Индии покупать российскую нефть

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с Моди, и якобы Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть, а вместо этого "будет покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле". По словам главы Белого дома, "это поможет прекратить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас и в которой каждую неделю гибнут тысячи людей".

Также американский лидер поделился, что Вашингтон согласился с немедленным вступлением в силу торгового соглашения с Индией. Трамп рассказал, что оно предусматривает, что США будут взимать пониженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%.

