За использованием устарелой имперской системы в США стоит не только привычка, но и экономическая целесообразность.

В большинстве стран мира используется метрическая система, где основные меры – метр, килограмм, секунда и градус Цельсия. Но вот в США уже больше двухсот лет в обиходе совсем другие единицы измерения: дюймы, фунты и галлоны, а также градус Фаренгейта.

Метрическая система считается более логичной и понятной, а потому, многие люди, не зная, почему в США свои единицы измерения, считают что "американцы просто так бахвалятся". Но дело не в этом, или по крайней мере не только в этом, но в целом ряде исторических особенностей и привычек.

Разберемся, почему американцы используют футы, унции и фаренгейты, и какая история за этим стоит.

Почему в Америке используются другие единицы измерения – краткая история

Современная американская система измерений берет начало от британской "имперской системы" XVIII–XIX веков, которую переняли колонисты.

После обретения независимости США не перешли на новую метрическую систему, а продолжили использовать привычные единицы в торговле, строительстве и других отраслях.

Имперская система отличается от метрической в мерах длины, площади, объема, массы и температуры. Для сравнения, предлагаем взглянуть, какие единицы измерения в Америке соотносятся с теми или иными метрическими значениями:

• Метрическая длина: 1 километр = 1000 метров; 1 метр = 100 сантиметров; 1 сантиметр = 100 миллиметров.

• Имперская длина: 1 миля (1,609м) = 1760 ярдов; 1 ярд (91,44 см) = 3 фута; 1 фут (30,48 см) = 12 дюймов (2,54 см).

• Метрический вес: 1 тонна = 1000 килограммов; 1 килограмм = 1000 граммов.

• Имперский вес: 1 американская "короткая" тонна (907,18 кг) = 2000 фунтов; 1 фунт (454 г) = 16 унций (28,35 г).

• Градус Цельсия: температура замерзания воды = 0°С; температура кипения воды = 100°С.

• Градус Фаренгейта: температура замерзания = 32°F; температура кипения = 212°F.

Впрочем, вопрос, почему в Америке измеряют в футах, беспокоил и самих американцев. Более того, они даже пытались перейти на метрическую систему, и не раз.

Самый серьезный шаг был сделан в 1975 году, когда президент Джеральд Форд объявил метрическую систему "предпочтительной" в торговле. Но и тогда переход остался добровольным. Создали специальные органы для проведения реформы, но их быстро закрыли, и активного внедрения так и не получилось.

Почему в США другие единицы измерения – в упрямстве ли дело

Есть несколько причин, почему США до сих пор не перешли на метрическую систему.

Во-первых, цена привычки. Чтобы перевести все заводы, стандарты, рецепты, документы и программы обучения на метрическую систему, потребовалось бы очень много времени и денег.

Точнее говоря, причина, почему для американцев такой переход обошелся бы значительно дороже, чем для европейцев, заключается в том, что экономика США в Новое время росла намного быстрее, чем у какой-либо другой западной страны. Быстрый рост во времена индустриальной революции выливался в огромные масштабы производства, фабрики, технологии, оборудование – и все делалось по "старой схеме".

В XIX-XX веках, во время распространения метрической системы, только две страны в мире могли сравниться с США по уровню и масштабам промышленности – Франция и Британия. Первая перешла на метры и киллограммы благодаря революционному террору, а вторая – так окончательно и не завершила этот процесс.

Другой причиной, почему в Америке используют мили и прочее, как ни странно, является свободолюбие. Американцы – очень бунтарская нация. Они невероятно чувствительны, когда дело доходит до ограничений и запретов со стороны государства.

Именно запретительная политика Лондона и других европейских столиц в большей мере способствовала заселению Северной Америки как континента. Именно запреты спровоцировали американскую революцию. Именно запрет (на владение рабами) был своего рода яблоком раздора во время единственной в истории страны междоусобной войны.

А потому, президенты США, от какой бы партии они не были, боятся вводить законы, в которых есть хоть небольшой намек на вмешательство государства в личную жизнь населения – особенно без обоснованной на то причины.

