В Украине критический дефицит энергетиков: эксперт объяснил, почему так произошло

Для более быстрого восстановления энергосистемы не хватает необходимых работников.

Украине не хватает как минимум 4000 энергетиков для эффективного восстановления энергосистемы после массированных обстрелов врага. Учитывая условия работы, работники получают недостаточную зарплату и могут подпадать под мобилизацию, рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Новини Live.

"Нам не хватает 4 тысячи человек. Это только если говорить о топливно-энергетическом комплексе, по государственным компаниям. Не все до сих пор на 100% забронированы. Если вдоль фронта этот вопрос уже был решен, то, например, в таких городах, как Киев – нет", – говорит Закревский.

При этом власти, по его словам, не расширяют существующие квоты на количество забронированных работников и в то же время стремятся привлекать больше специалистов.

"Возникает вопрос: как вы хотите увеличивать количество бригад, если вы зафиксировали, сколько было до этого – столько мы вам и предоставим на следующий год?" – спрашивает Закревский.

Отдельно директор Ассоциации акцентирует внимание на финансовом обеспечении энергетиков.

"О чем мы говорим, о 7 200 гривнях зарплаты сантехника или электрика – это ни о чем. 20 000 гривень сейчас выплачиваются, предоставляются, но нужно поднять престиж профессии благодаря бронированию и повышению зарплат. Сейчас до других людей – грубо говоря, до мэра Киева – начинает доходить, что нужно что-то с этими людьми делать", – говорит Закревский.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

По оценкам Reuters, из-за энергетического кризиса экономика Украины оказалась в худшем состоянии за время полномасштабной войны. Компании недополучают генерацию и сокращают производство, а следовательно – и поступления в госбюджет. Убытки промышленности будут провоцировать дополнительную инфляцию.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет остановить поставки Украине электроэнергии из-за якобы торможения украинской стороной восстановительных работ на магистрали "Дружба", которая перекачивает российскую нефть.

