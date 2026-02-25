В Украине критический дефицит энергетиков: эксперт объяснил, почему так произошло

Украине не хватает как минимум 4000 энергетиков для эффективного восстановления энергосистемы после массированных обстрелов врага. Учитывая условия работы, работники получают недостаточную зарплату и могут подпадать под мобилизацию, рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Новини Live.
"Нам не хватает 4 тысячи человек. Это только если говорить о топливно-энергетическом комплексе, по государственным компаниям. Не все до сих пор на 100% забронированы. Если вдоль фронта этот вопрос уже был решен, то, например, в таких городах, как Киев – нет", – говорит Закревский.
При этом власти, по его словам, не расширяют существующие квоты на количество забронированных работников и в то же время стремятся привлекать больше специалистов.
"Возникает вопрос: как вы хотите увеличивать количество бригад, если вы зафиксировали, сколько было до этого – столько мы вам и предоставим на следующий год?" – спрашивает Закревский.
Отдельно директор Ассоциации акцентирует внимание на финансовом обеспечении энергетиков.
"О чем мы говорим, о 7 200 гривнях зарплаты сантехника или электрика – это ни о чем. 20 000 гривень сейчас выплачиваются, предоставляются, но нужно поднять престиж профессии благодаря бронированию и повышению зарплат. Сейчас до других людей – грубо говоря, до мэра Киева – начинает доходить, что нужно что-то с этими людьми делать", – говорит Закревский.
Состояние энергосистемы Украины – главные новости
По оценкам Reuters, из-за энергетического кризиса экономика Украины оказалась в худшем состоянии за время полномасштабной войны. Компании недополучают генерацию и сокращают производство, а следовательно – и поступления в госбюджет. Убытки промышленности будут провоцировать дополнительную инфляцию.
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет остановить поставки Украине электроэнергии из-за якобы торможения украинской стороной восстановительных работ на магистрали "Дружба", которая перекачивает российскую нефть.