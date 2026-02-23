Домой возвращается уникальный аист: ученый рассказал, где он может поселиться

Белые аисты - синантропные птицы, которые обычно селятся в населенных пунктах, рядом с людьми.

В Польшу возвращается оснащенная передатчиком уникальная аист Збися, за жизнью которой следит вся страна - ученый рассказал УНИАН, что для поселения в старом гнезде птице нужно вернуться своевременно, иначе "дом" может оказаться занятым. О возвращении птицы на родину сообщила польская экологическая организация Grupa EkoLogiczna.

"Збыся в путешествии! Зимовала она в Чаде. В начале года переместилась в Судан. Первого февраля залетела в Эфиопию... Уже три дня аист движется в достаточно ровном темпе в северном направлении. За последние несколько дней она преодолела около 450 километров. Так кратко выглядит история последних недель жизни нашей аистиной ветеранки - Збиси", - говорится в сообщении.

По словам экологов, птицу оснастили передатчиком в 2020 году в селе Бейды, что в гмине Ольшанка. Отмечается, что нынешнее путешествие - седьмая миграция Збиси с передатчиком.

В прошлом году она прилетела на территорию уезда довольно поздно и уже не начинала гнездование. Весь сезон провела на гнезде, расположенном на охотничьей башне, где ночевала вместе с партнером.

Как ведут себя аисты

Как объяснил УНИАН доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские Лиманы" Иван Русев, аисты никогда не перелетают Черное море. Эти птицы используют аэродинамику, воздушные потоки, то есть передвигаются довольно медленно. За сутки, в зависимости от обстоятельств, могут преодолевать 100-150 км.

Ученый также рассказал, как ведут себя аисты, когда возвращаются в места своего гнездования. Русев объяснил:

"Если это старый аист, который хорошо знает территорию, имел ранее много успешных гнездований, то занимает свое прежнее гнездо. Но это также зависит от того, успел ли птица... Ведь на своевременный прилет, запланированный в соответствии с "генетическим временем", влияют различные обстоятельства, в частности погодные условия".

Если птица успела, говорит ученый, то будет гнездиться на старом месте, но может случиться так, что ее "дом" займет одна из молодых аистов, ищущих место для гнездования.

"Тогда между ними начнется драка - кто главный, кто первый занял... Они (старые аисты - УНИАН) знают, где гнездились и занимают это гнездо. Если речь идет о молодой птице, которая раньше не гнездилась, - она ищет место где-то поблизости от родительского гнезда. Если все занято, идет дальше...", - рассказал исследователь.

Как пояснил ученый, белые аисты - синантропные птицы, которые обычно селятся в населенных пунктах, возле людей. В то же время, рядом с "домом" должна быть река, лука, где много еды, не разоренная степь, где в изобилии саранча и т.д.

Русев добавил: если, например, лука разорена, а водоем загрязнен, аист может покинуть "наседное место", если "дом" разрушен - построит поблизости новый.

"Как-то наблюдал, как аист вместо разрушенного непогодой гнезда построил другое – на том же месте", – рассказал Русев.

Птицы-путешественники

Как писал УНИАН, в прошлом году краснокнижный кулик-сорока пролетел 5 тыс. км из Польши в Африку не по прямой, а заглянул в Одесскую область. По словам ученого Ивана Русева, птица "решила" полакомиться вкусной едой в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Речь шла о том, что одна из люблинских самок - опытная мама, которой не менее десяти лет - получила GPS-передатчик.

Благодаря ему исследователи смогли следить за ее жизнью. По словам ученых, передатчик показал нечто невероятное - самка за ночь перелетела всю Украину и Молдову и утром уже была над соленой лагуной в нацпарке, на побережье Черного моря. Однако в сентябре GPS-передатчик показал, что самка отправилась дальше - через Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Сицилию, Тунис и Алжир вплоть до Марокко.

