В некоторых областях Украины применили аварийные отключения света: где не действуют графики

Графики аварийных отключений применены по указанию "Укрэнерго".

В ряде областей Украины применили аварийные отключения света. На данный момент графики не действуют в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Так, по данным Харьковоблэнерго, в Харькове и области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

В Полтаваоблэнерго также сообщают о применении аварийных отключений электроэнергии.

Видео дня

"6 января получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить графики аварийных отключений в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении.

По сообщению Сумыоблэнерго, по указанию "Укрэнерго", в 09:37 на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей.

"Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - отметили в пресс-службе.

Графики отключений света в Украине - последние новости

6 января во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Вечером 5 января на Левом берегу Киева отменили экстренные отключения света, действовавшие с 27 декабря. Поэтому в ночь на 6 января потребители вернулись к стабилизационным отключениям. Аварийные отключения также удалось отменить в Броварском и Вышгородском районах.

Вас также могут заинтересовать новости: