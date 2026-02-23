НАТО должно воспринимать 'Орешник' на территории Беларуси как легитимную цель, - Зеленский

Лукашенко совершает большую ошибку, считает Зеленский.

Украина оценивает угрозу от постепенного развертывания на территории Беларуси средств для запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

Лукашенко точно знает, что происходит на территории Беларуси

"Сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. Уже нельзя сказать, как мне ранее говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что сейчас ретрансляторы современных дронов "Шахед" – это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать украинское гражданское население и энергетику. Потому что именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка.

"Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны были это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", - сообщил Зеленский.

При этом, как отмечает глава государства, следующий шаг - это подготовка площадки для размещения "Орешника" на территории Беларуси.

"Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Сейчас это точно зависит от него. И поэтому мы находимся сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски", - подчеркнул Зеленский.

Страны НАТО должны воспринимать "Орешник" как легитимную цель

По мнению президента Украины, в НАТО должны смотреть на "Орешник" как на легитимную цель.

"Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только в "Орешнике". Все видят, что они сейчас устраивают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", – подчеркнул Зеленский в Telegram.

Кроме того, как отметил президент, белорусские власти говорят о военных учениях совместно с РФ на территории Беларуси.

"Снова. Мы посмотрим, насколько они будут масштабными. Но когда они были очень массированными, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - добавил президент.

Украина готовит новые санкции против режима Лукашенко

Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, ранее введенные санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг.

"Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридической базой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д.", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщил президент, Украина будет следить за всей той военной помощью, которую он оказывает.

"Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем. Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, но и поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, есть соответствующие доказательства по этому поводу.

"Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахиды". И после этого были нанесены удары по нам и были потери среди гражданского населения. Для нас это преступление. И сейчас мы будем заниматься юридической составляющей этих преступлений", – рассказал Зеленский.

Зачем Россия разворачивает "Орешник" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко отмечал, что мероприятия по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси продолжаются. В частности, Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник".

Он убежден, что Россия физически может разместить пусковую установку для "Орешника" в Беларуси. Однако без строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Иващенко считает, что размещение "Орешника" на территории Беларуси призвано усилить давление на Европу. Также он подчеркнул, что таким образом Россия хочет обезопасить "Орешник" от поражения Украиной.

