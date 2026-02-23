Известная синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев 24 февраля

Наталья Диденко говорит, что будет сыро, но температура днем будет держаться выше нуля.

Во вторник, 24 февраля, в Украине будет преимущественно тепло. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью ожидается около нуля градусов, а днем столбики термометров покажут 0...+3. На юге и западе воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В целом, по ее словам, в ближайшую неделю погода в Украине будет влажной и с туманами.

Видео дня

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождь и туман, предупреждает Наталья Диденко. Ночью в столице будет около нуля градусов, а днем +2 градуса.

Погода в Украине - какой будет последняя неделя зимы

В ближайшие дни в Украине прогнозируют постепенное и устойчивое повышение температуры. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на территорию страны начнет поступать более теплая воздушная масса, что будет способствовать ощутимому повышению температуры во всех областях.

Сильнее всего потепление охватит запад и юго-запад. В этих регионах фактически стартует метеорологическая весна - днем, при ясной солнечной погоде, столбики термометров местами будут превышать +10 °С.

В то же время на северо-востоке сохранится более прохладная погода - среднесуточная температура будет колебаться около 0 °С.

В течение недели местами будут осадки, местами возможны туманы, а дороги и тротуары будут оставаться скользкими.

Вас также могут заинтересовать новости: