Глава управления "Укрэнерго" отметил, что уже сейчас в большинстве областей Украины отключения света длятся по 12 или даже 16 часов.

Ночью 6 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, атаковав энергетическую инфраструктуру. На восстановление энергосистемы нужно немало времени, из-за чего украинцам в ближайшие недели, вероятнее всего, свет будут выключать на более длительное время, чем последние несколько дней, заявил глава управления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире "Мы - Украина".

"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а, наверное, до 12 или 16 часов длятся отключения в большинстве областей Украины... Из-за ударов по энергосистеме длительность отключений увеличилась", - сказал он.

Зайченко подчеркнул, что ситуация в энергосистеме достаточно тяжелая. Он заявил, что восстановление энергосистемы "займет не дни, а недели".

Видео дня

"Единственным средством улучшения ситуации является изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам, уменьшив потребление электроэнергии", - добавил Зайченко.

Россия ударила по энергетике в 8 областях Украины - что известно

Ранее в Минэнерго сообщили, что в ночь с 5 на 6 декабря РФ массированно атаковала ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру в 8 областях Украины. Оккупанты ударили дронами и ракетами по энергетическим объектам в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В Минэнерго напомнили, что во всех регионах Украины 6 декабря будут поочередно отключать свет. Также, до конца суток, промышленность и бизнес должны ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита из-за ограничения мощности.

Вас также могут заинтересовать новости: