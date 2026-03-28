В Киеве масштабные перебои со светом и водоснабжением: что известно

В некоторых районах столицы наблюдаются проблемы с метро и электротранспортом.

В Киеве возникли масштабные перебоиы с электроснабжением, в результате чего наблюдаются проблемы с электротранспортом, а также отсутствует водоснабжение в ряде районов города.

Так, в связи с отключением электроэнергии на объектах "Киевводоканала" в настоящее время отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах.

Специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют необходимые ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение потребителей.

Кроме того, на левом берегу Киева из-за проблем с напряжением зафиксированы изменения в работе транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

Так, по данным КГГА, в столичном метро временно не работал участок между станциями "Днепр" – "Лесная", но в настоящее время движение поездов восстанавливается.

Остальные две ветки работают в обычном режиме.

Также в "Киевпастрансе" сообщили, что была приостановлена работа некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов, в частности, это касается троллейбусов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамваев: 8, 28, 29, 33, 35.

"В настоящее время движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет сообщено отдельно", – отметили в КГГА.

Киев может стать непригодным для жизни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением. С этой целью они готовят удары по соответствующей инфраструктуре.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что при ударе по канализационным станциям Киев может стать непригодным для жизни за 3 дня. Он утверждает, что в случае их остановки город фактически лишится водоснабжения и канализации, останется только подвоз питьевой воды. В таких условиях "существование города в течение трех дней находится на грани вымирания".

