В сиквеле фильма 'Игра в прятки' заметили неожиданный трибьют Баффи (фото)

Актриса Сара Мишель Геллар рассказала о неожиданном модном реверансе к сериалу "Баффи - истребительница вампиров" в продолжении хоррора "Игра в прятки 2".

Как пишет Deadline, ее коллега Кэтрин Ньютон появится в фильме в образе, который удивительно напоминает культовый лук истребительницы вампиров. По словам Геллар, она даже не догадывалась об этом совпадении:

"Это самое смешное - я ничего об этом не знала. Кэтрин принесла фото Баффи в этом наряде и имела свое видение образа".

Речь идет о стиле из пилотного эпизода "Welcome to the Hellmouth" (1997), где на Саре синяя рубашка поверх белой майки, небрежный пучок и легкая челка. Именно такой лук Ньютон примерила для своей героини Фейт. Позже Ньютон написала в соцсетях, что трибьют произошел совершенно случайно, назвав это "магией кино" и признавшись, что всегда хочет почтить "королев крика", которые ее вдохновляли.

Напомним, сиквел фильма "Игра в прятки" стартует в кинотеатрах 20 марта этого года. Героиня Самары Вивинг Грейс снова окажется в центре кровавой игры, но на этот раз вместе со своей младшей сестрой Фейт, которую и сыграла Ньютон. Среди новых антагонистов - персонажи, которых сыграли сама Геллар, а также звездный актерский состав, включая Элайджу Вуда.

