Российская Федерация в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской и Харьковской областей, в результате чего часть потребителей остались без электроснабжения, сообщает Министерство энергетики.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечается в сообщении.
В Минэнерго напомнили, что 6 ноября с 8 до 22 часов на всей территории Украины планируется поочередное отключение света.
"По состоянию на сейчас графики почасовых отключений действуют в большинстве областей", - уточнили в энергетическом ведомстве.
Кроме этого с 8:00 до 22:00 промышленные предприятия должны ограничить использование электроэнергии.
В свою очередь "Укрэнерго" напомнило, что ситуация в энергосистеме в течение дня может меняться и посоветовало украинцам следить за актуальной информацией на странице соответствующего облэнерго.
Удары РФ по энергетике Украины - последние новости
С начала осени Россия активизировала энергетический террор нашего государства. В ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами объекты энергетики. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал, что враг изменил тактику и стремится довести энергосистему до непригодного состояния.
Из-за атак РФ энергетики вынуждены круглосуточно работать - параллельно с этим вводят плановые и экстренные отключения для балансировки системы и проведения необходимых ремонтов.