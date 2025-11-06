Удары РФ в очередной раз оставили без света часть потребителей.

Российская Федерация в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской и Харьковской областей, в результате чего часть потребителей остались без электроснабжения, сообщает Министерство энергетики.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго напомнили, что 6 ноября с 8 до 22 часов на всей территории Украины планируется поочередное отключение света.

"По состоянию на сейчас графики почасовых отключений действуют в большинстве областей", - уточнили в энергетическом ведомстве.

Кроме этого с 8:00 до 22:00 промышленные предприятия должны ограничить использование электроэнергии.

В свою очередь "Укрэнерго" напомнило, что ситуация в энергосистеме в течение дня может меняться и посоветовало украинцам следить за актуальной информацией на странице соответствующего облэнерго.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

С начала осени Россия активизировала энергетический террор нашего государства. В ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами объекты энергетики. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал, что враг изменил тактику и стремится довести энергосистему до непригодного состояния.

Из-за атак РФ энергетики вынуждены круглосуточно работать - параллельно с этим вводят плановые и экстренные отключения для балансировки системы и проведения необходимых ремонтов.

