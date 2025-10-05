Такие сообщения сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов.

В социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется ложная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.

Как сообщило Министерство энергетики, для придания правдоподобности, эти фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа министерства.

"Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей - это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции. Мошенники таким образом пытаются увеличить аудиторию своих каналов, распространяя ложную информацию", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения, в случае их введения, публикуются исключительно на официальных ресурсах ваших местных облэнерго.

Атака РФ по Украине 5 октября - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Военные рассказали, сколько целей удалось сбить.

В общем радиотехническими войсками ВС обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей: 439 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал"; 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К; 6 крылатых ракет "Калибр".

В результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

