Рост обусловлен увеличением поставок как из членов ОПЕК, так и из других стран.

Объём нефти на танкерах, бороздящих Мировой океан, достиг максимума за последние два года, что является последним признаком роста мировых объёмов в преддверии вероятного периода переизбытка предложения. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным Vortexa, в настоящее время в море находится около 1,25 миллиарда баррелей нефти, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года. Другая аналитическая компания, Kpler, прогнозирует, что этот показатель достигнет максимума с июня 2023 года, а третья, OilX, - максимума с мая прошлого года.

Отмечается, что рост обусловлен увеличением поставок как из стран-членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), так и из других стран. Ожидается, что объёмы перевозок продолжат расти в четвёртом квартале и в первом квартале 2026 года, что, по прогнозам Международного энергетического агентства, приведёт к рекордному переизбытку предложения в следующем году.

Видео дня

В сентябре морские поставки нефти резко выросли, так как три крупнейших экспортёра - США, Саудовская Аравия и Россия - увеличили объемы на мировом рынке. Рост, усиленный и другими странами, привел к скачку поставок более чем на 2 млн баррелей в сутки. Аналитик Kpler Мэтт Смит отметил:

"Мы наблюдаем мировой экспорт нефти на самом высоком уровне за более чем пять лет. В конечном итоге это, вероятно, приведет к росту запасов в ближайшие месяцы".

Торговля нефтью

Ранее Reuters писало, что цены на нефть утром 3 октября расли, но могут завершить торговую неделю самым большим падением за последние 3,5 месяца на фоне ожидания увеличения добычи нефти ОПЕК+ и роста запасов сырья. Отмечалось, что в течение текущей недели стоимость нефти марки Brent упала на 8%, а WTI - на 7,4%.

Вас также могут заинтересовать новости: