Аналитики считают, что прорыв к Славянску со стороны Лимана или Севера потребует значительных ресурсов и может затянуться на годы.

Российские войска не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины и смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, для выхода на Славянск с северного направления российским войскам необходимо завершить захват Лимана и продвинуться примерно на 14 километров, включая форсирование реки Северский Донец. Альтернативный вариант – наступление с востока, которое предполагает преодоление около 30 километров от района Севера до Славянска.

ISW отмечает, что подразделения российского 3-го общевойскового армейского объединения, действующие на Северском направлении, теоретически могут попытаться прямое наступление на Славянск с востока, если продвинутся быстрее, чем другие российские группировки на Лиманском направлении. В то же время темпы боевых действий вблизи Лимана остаются медленными.

Аналитики указывают, что Россия пытается реализовать новый план наступательной кампании, который предусматривает многомесячное ослабление украинской обороны и логистики перед масштабными наземными операциями. Такой подход позволил российским войскам достичь относительно быстрых результатов на Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако в районе Лимана эти усилия пока не дали ожидаемого эффекта.

По мнению ISW, для ускорения продвижения на Лиманском направлении российскому командованию придется перебросить значительные ресурсы, в частности пехоту и операторов беспилотников. Это, в свою очередь, может ослабить другие участки фронта – в частности наступательные действия возле Покровска или оборону на Купянском направлении.

В Институте также отмечают, что Кремль в течение нескольких месяцев пытается убедить Запад в том, что захват крепостного пояса Украины будет быстрым и легким. В то же время ISW оценивает, что попытки прорыва – как с юга из района Константиновки, так и с севера из района Лимана – могут затянуться на годы.

Наступление на "пояс крепостей" - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин 17 декабря заявил, что российские войска могут ускорить темпы наступления на фронте в Украине. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, реалии на поле боя свидетельствуют об обратном.

Российские войска часто тратили месяцы на попытки захвата небольших населенных пунктов. При этом города в поясе крепостей Украины значительно больше тех населенных пунктов.

