В Украине наконец потеплеет, но это еще не конец морозов

Буквально на днях украинцы начнут ощущать ослабление морозов. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о якобы потеплении в ближайшие дни и о том, означает ли это конец сильных морозов до конца зимы, он отметил, что в ближайшие дни ожидается ослабление морозов.

"В целом, с 4 февраля мы начнем ощущать ослабление морозов. С запада и юго-запада... На востоке, северо-востоке будут оставаться довольно низкие значительные температуры, как днем, так и ночью", - сказал синоптик.

5 февраля будет преобладать более теплая воздушная масса, которая будет давать около нуля градусов в дневное время. "Это в основном по правобережью, а левобережье будет еще с минусами", - отметил Семилит.

На уточнение, прошел ли пик холода, он ответил, что пока да. "В дальнейшем будем следить, что будет на следующей неделе. Поскольку на следующей неделе, предварительно, может снова быть приток холодного воздуха с севера... Но то, что на этой неделе будет повышение температуры, то да", - сказал эксперт.

Когда в Украине наступит весна - харьковский сурок дал свой прогноз

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в Украине ежегодно отмечают День сурка. Уже более 20 лет весну предсказывают харьковские сурки, за которыми ухаживают ученые Харьковского национального университета им. Каразина.

В этом году прогноз давал новый предсказатель - Тимко IV, родной брат предыдущего "синоптика" Тимка III. Так, Тимко IV предсказал, что весна наступит через шесть недель.

