РФ нанесла массированный удар по Одесской области: тысячи людей остались без света

Повреждены жилые дома, складские и административные помещения.

В ночь на 3 февраля российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесской области. На юге региона есть попадания по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога длилась примерно со второй ночи до утра. В Одессе были слышны звуки взрывов. По данным мониторинговых каналов, средства поражения, которые россияне запустили по региону, фиксировались в разных районах города и области. Дроны атаковали несколькими группами, которые заходили со стороны Черного моря.

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, враг осуществил массированную ракетно-дроновую атаку по региону. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге области.

В результате атаки более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения. Как отметил Кипер, энергетики уже работают над восстановлением.

"Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", - сообщил чиновник.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 3 февраля армия страны-агрессора цинично ударила по жилому сектору и энергетической инфраструктуре Одесской области.

"В частности, повреждены фасады и остекление, четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел и т.д..." - рассказали в пресс-службе и добавили, что начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российский удар по Киеву

Как сообщал УНИАН, ночью 3 февраля армия РФ нанесла по Киеву массированный удар, в нескольких районах столицы есть повреждения, два района без отопления. В частности, в результате атаки на инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы в основном остались без тепла. Всего в городе 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Также в указанных районах происходят экстренные отключения.

По данным спасателей, в результате атаки РФ пострадали три человека. В Днепровском районе произошло разрушение жилого 5-этажного дома, по другому адресу – возник пожар на территории учреждения дошкольного образования. В Дарницком районе произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки. По другому адресу – возгорание и разрушение в складском здании, в Печерском районе в результате попадания повреждены АЗС, 4 припаркованных автомобиля, линия электропередач и т.д.

