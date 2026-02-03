В Украину идет новое похолодание, - синоптик Диденко

После кратковременного повышения температура снова снизится.

В ближайшие дни в Украину придет долгожданное потепление, но продлится оно недолго. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ослабление морозов ожидается уже с 5 февраля.

"Температура воздуха существенно повысится, однако появятся осадки и усилится ветер", - рассказала она и добавила, что на календаре - зима, поэтому после ожидаемого потепления снова вполне вероятно серьезное понижение температуры.

Так, по ее данным, предварительные прогнозы свидетельствуют, что с 9-10 февраля в Украине возможно новое похолодание.

Потепление в Украине - что известно

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное ослабление сильных морозов. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии Погода УНИАН. По его словам, с 4 февраля температуры начнут повышаться, прежде всего в западных и юго-западных регионах. В то же время на востоке и северо-востоке страны холод будет сохраняться как днем, так и ночью.

5 февраля распространится более теплая воздушная масса, что обеспечит дневные температуры около 0° на Правобережье, тогда как на Левобережье еще будут сохраняться морозы. По предварительным оценкам, пик холодов уже миновал, однако синоптик не исключает нового похолодания на следующей неделе из-за возможного поступления арктического воздуха с севера.

