Уникальный феномен имеет свое объяснение.

В Советском Союзе встречались многие явления, которые для современной молодежи кажутся странными - различные примеры "бытовой смекалки", вроде использования газет как туалетной бумаги, очереди за продуктами, привычка "доставать" нужные редкие товары, и так далее. Одной из таких вещей стали и автоматы с чистой и сладкой водой, где был всего один стакан, из которого пили все желающие. Узнайте, кто придумал автомат с газировкой и почему никто не болел.

Когда в СССР появились автоматы с газировкой

Согласно официальным данным, первым человеком, кто изобрел автомат для газировки в пределах СССР стал работник одного из заводов в Ленинграде по фамилии Агрошкин. Новое для советских граждан устройство "опробовали" в столовой Смольного, но массово аппараты стали появляться на улицах городов Советского Союза лишь в 50-х, когда страна начала восстанавливаться после долгой войны, а в 57-м, после поездки Хрущева в Америку и личного знакомства с таким чудом уличной торговли, устройства резко набрали популярность.

Существовало несколько моделей таких аппаратов, но устроены они были все одинаково - внутри располагался механизм, который охлаждает воду, баллон с углекислым газом, одна или несколько емкостей с разными сиропами и дозатор, который помогал готовому напитку попадать в стакан. Все устройства были подключены к городскому водопроводу и электросети.

Как правило, стакан был всего один - классический стеклянный граненый, и его можно было помыть. Для этого емкость переворачивали, нажимали на нее и струя чистой воды, бьющая снизу, очищала дно и стенки сосуда.

Стоимость напитка была смехотворной - за копейку можно было выпить стакан чистой воды, за три - сладкой. Одни аппараты предлагали только определенный сироп, другие - предоставляли выбор. Иногда покупатели пытались обмануть аппарат и бросали в отсек для монет не деньги, а гайки или другие мелочи, опускали копейку, привязанную к нитке или леске, а затем доставали ее обратно. Однако таким промышляли, чаще всего, дети.

Спрос на автоматы с газировкой был огромным, но к 90-м годам они стали медленно утрачивать свою популярность, ведь после падения "железного занавеса" на просторах бывшего СССР коммерческая торговля развивалась очень быстро, и купить сладкий газированный напиток в бутылке можно было в любом магазине.

Почему в СССР пили из одного стакана и не болели

В такой интересной теме людей, как правило, интересует не сам факт происхождения автоматов со сладкой водой, а то, как люди пили газировку в СССР и не болели, ведь общественная посуда, тем более не продезинфицированная тщательно, вполне могла стать кладезем бактерий.

Существует мнение, что советские граждане обладали очень сильным иммунитетом, в том числе, благодаря тому, что росли в далеко не стерильных условиях. Годы революции, а затем и войны, где заботиться о санитарии и гигиене было во многих случаях невозможно, привело к укреплению здоровья среди тех, кто пережил тяжелые времена. Именно поэтому, согласно некоторым данным, организм советского человека мог справиться с большими дозами бактерий без каких-либо последствий.

Детей, как правило, также не опекали - мальчики и девочки постоянно гуляли на улице, контактировали с животными, и хотя мытье рук в СССР считалось обязательной нормой, все равно такого бума на дезинфекцию всего вокруг, как сейчас, не было.

К тому же, стоит учитывать, что люди в СССР десятилетиями пользовались общественными благами - жили в коммуналках с общим туалетом и душем, дети донашивали друг за другом вещи, даже медицинские инструменты в больницах в лучшем случае лишь кипятили или обеззараживали в растворе марганца, протирая потом спиртом.

Вышеперечисленные особенности быта советских граждан объясняют, почему в СССР пили из одного стакана и не болели - естественный "щит" организма вполне успешно справлялся со многими незначительными вирусами и бактериями. Тем не менее, хотя и большинство людей употребляли напитки из общей посуды, были и те, кто делать этого не хотел - они наливали воду или газировку в свою емкость.

