Россия не изменила требований о прекращении войны и отвергает гарантии безопасности, - ISW

Первоначальные военные требования России включают нейтралитет Украины, демилитаризацию и денацификацию.

Заявления российских чиновников подтверждают, что требования России в отношении Украины не изменились. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе трехстороннего интервью агентству Reuters, кремлевскому информационному агентству ТАСС и провоенному российскому националистическому блогеру Семену Пегову подтвердил, что требования России в отношении Украины "остаются неизменными", и отверг гарантии безопасности для Украины.

Медведев заявил, что лидер России Владимир Путин озвучил эти требования в июне 2024 года. Медведев также заявил, что Путин передал эти условия Соединенным Штатам на саммите США-Россия на Аляске в августе 2025 года.

Аналитики напоминают, что в своей речи в июне 2024 года Путин потребовал от Украины и НАТО капитулировать перед первоначальными военными требованиями России и уступить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, включая неоккупированные территории этих регионов.

"Первоначальные военные требования России включают нейтралитет Украины (способность Кремля диктовать Украине международную позицию), демилитаризацию (сокращение численности украинских вооруженных сил до такой степени, что Украина не сможет защитить себя) и денацификацию (замена нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством)", - напоминают в ISW.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия считает "демонтаж" украинского правительства "чрезвычайно важной задачей" и что нынешнее украинское правительство "должно исчезнуть". Он также в который раз поставил под сомнение легитимность нынешнего украинского правительства и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Медведев прямо отверг предложение Коалиции желающих разместить иностранные войска на территории Украины в рамках послевоенных гарантий безопасности для Украины и заявил, что Россия будет рассматривать войска стран НАТО как "законные цели".

"Медведев, вероятно, намеренно принял участие в трехстороннем интервью с Reuters, ТАСС и Пеговым, стремясь распространить требования России среди российской внутренней и ультранационалистической аудитории, англоязычных СМИ и международных организаций", - подчеркивают в ISW.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, на этой неделе, 4-5 февраля, в Абу-Даби состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Тем временем FT пишет, что Украина согласовала с Европой и США многоуровневый план ответа на возможное нарушение Россией любого перемирия. План предусматривает три стадии: дипломатическое предупреждение в первые 24 часа, затем привлечение сил Коалиции желающих. а в случае эскалации в последующие 72 часа - скоординированный военный ответ Европы и США.

