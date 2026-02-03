У этого древнего славянского персонажа есть много имен.

Старая и страшная Баба Яга - это образ, знакомый нам еще с детских сказок. Еще с детства мы знаем, что ведьма живет в избушке на курьих ножках и похищает детей. Но как возник этот персонаж и присущ ли он украинскому фольклору? О том, откуда появилась эта героиня и как еще можно назвать Бабу-Ягу, рассказала в комментарии УНИАН доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима.

Что означает слово "Баба Яга" на украинском языке и что это за персонаж

Как пояснила эксперт, некоторые исследователи считают, что Баба Яга - это персонаж угро-финского фольклора, на что указывает, в частности, место ее проживания. Избушка на курьих ножках - это аллюзия на угро-финские домики на сваях, которые эти народы строили для умерших.

По первоначальным верованиям, Баба Яга - это в определенной степени проводник между двумя мирами: живых и умерших. Россияне использовали многое из верований, представлений, мифов угро-финнов, поэтому особую популярность этот образ приобрел именно в русских сказках. Со временем он превратился в слишком карикатурный персонаж обычной злой ведьмы, которая пытается навредить и все время проигрывает. А это чрезвычайно упрощенный первоначальный образ Бабы Яги.

Однако Баба Яга очень известна во всем славянском фольклоре, поэтому теория об угро-финском происхождении этого образа под вопросом. Например, образ привычной нам Яги, но с различными вариациями названия, есть у поляков, сербов, чехов, словаков, словенцев, хорватов. У боснийцев это Баба Зима. И вообще этот мифологический персонаж очень часто ассоциируется именно с зимой.

Итак, единого мнения о происхождении названия персонажа Баба Яга нет, и из-за этого сложно сказать, откуда она взялась в нашем фольклоре. Есть такие распространенные версии происхождения:

От угро-финского слова, обозначающего страх или ужас.

От корня "ангис" со значением гадина. Это в определенной степени такая женская параллель к змею, узю. Например, у поляков, сербов слово уз может звучать как "еджа", "ежи". Ежи Баба - это то, как называли бабу Ягу чехи и словаки.

Может быть производным от праславянского слова, имеющего значение "задуха", "болезнь", "ужас".

От названия северо-кавказского племени ягов ("язів", "язихов"), которых считали каннибалами с социальным устройством в форме матриархата, который Баба Яга могла олицетворять. Первоначально персонажа связывают с женским божеством эпохи матриархата. Этот образ был амбивалентным, то есть Баба Яга кому-то могла способствовать, помогать, а кому-то могла вредить. Некоторые исследователи считают, что в этом образе проявляется отношение человека к смерти - она одновременно является и чем-то ужасным, и естественным.

В сказочных сюжетах можно выделить три типа образа Бабы Яги:

Яга-дарительница (она что-то дарит, помогает).

Яга-похитительница (в детском фольклоре, в частности, в сказках).

Яга-воительница (борется с главным героем).

В украинском фольклоре персонаж Бабы Яги есть не только в сказках, но и в народных заговорах, в частности, в северных регионах нашей страны. Это указывает на то, что этот образ двойной, ее считали не только злодейкой, но и знахаркой, целительницей.

Есть такой обряд - "запекать ребенка в печи". Недоношенных детей в древности могли заворачивать в тесто и условно отправлять в печь - то есть класть в теплое место. А Баба Яга в некоторых сказках пытается "запечь ребенка" и съесть (например, в сказке "Ивасик Телесик").

Эксперт также рассказала, как на украинском будет Баба Яга. По ее словам, на нашем языке так и будет - Баба Яга. В мифологическом словаре есть еще один вариант - Яга Баба. Можно пользоваться как первым, так и вторым вариантом.

Как еще называют Бабу Ягу на украинском языке

Как рассказала специалист, можно встретить много других имен персонажа, среди которых "Язя", "Язі-баба", "Баба-Язя" и "Гадра". Эти слова абсолютно правильные, единственное - это диалектные названия. И таких синонимов Бабы Яги есть больше, говорят и "Єжи Баба" и "Гінджі Баба".

"Я считаю, что эти названия образовались путем фонетического звукового преобразования в соответствии с особенностями определенного диалекта. К примеру, в некоторых говорах "г" может переходить в смягченное и т.д.", - пояснила эксперт.

Возможно, Язя - это смягченный вариант названия персонажа в сказках для самых маленьких детей, потому что Яга - более грубое слово.

Что касается слова Гадра, как еще называют Бабу Ягу, то украинский лексикограф и переводчик Виктор Дубровский в словаре "Московско-украинском" перевел название персонажа как "Язі Баба" или "Гадра" (это от немецкого "hader" - ссора или спор). Но это источник 1918 года.

А еще раньше Иван Котляревский в "Энеиде" (впервые напечатанной в 1798 году) употребил слово "яга" в значении зла, сварливой женщины:

"Потім і Турна навістила.

Пресуча, лютая яга.

І із цього князька зробила.

Енею лишнього врага".

Итак, образ Бабы Яги переосмыслили и перенесли в реальную жизнь еще раньше. Поэтому можно утверждать, что Баба Яга или Яга Баба - присущие украинскому фольклору названия персонажа.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

