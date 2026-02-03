Нужно вычеркнуть 2 спички, чтобы равенство стало правильным: головоломка для гениев

Справиться с этой задачей смогут не все.

Головоломки со спичками очень популярны среди разных возрастных аудиторий. Решать их непросто, но именно это делает такие задачки еще более интересными.

Подобные головоломки проверяют логическое и критическое мышление, а также умение мыслить нестандартно. УНИАН подготовил для вас именно такой вызов.

Итак, ниже вы увидите изображение, где спичками выложено равенство 96-16=28. Но очевидно, что с математической точки зрения что-то не так.

Всего здесь было использовано 35 спичек. Вам нужно убрать две из них, чтобы равенство стало правильным. В этом задании ограничений по времени не будет, поэтому не торопитесь.

Чтобы найти ответ, вам понадобятся логика и креативное мышление. Справиться будет непросто, но если вы сосредоточитесь, у вас точно все получится.

Готовы проверить себя? Поехали!

Ну что? Вам удалось найти решение для этой головоломки? Если вы справились, вы точно умеете мыслить нестандартно.

Давайте разберемся с этой задачкой вместе. Вы можете зачеркнуть одну спичку на цифре "9", чтобы получить "3". Далее нужно зачеркнуть спичку в цифре "8", чтобы получить вместо нее "0".

Таким образом, получится равенство 36-16=20. Оно будет математически правильным.

