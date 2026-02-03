В Харькове на сегодня ввели I уровень опасности

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

В Харькове и Харьковской области на вторник, 3 февраля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 3 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

В Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

3 февраля в Харьковской области ожидается переменная облачность. По области и в городе существенных осадков не прогнозируется. Местами возможны слабый туман, изморозь и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области -11°...-16°, в Харькове -12°...-14°.

4 февраля сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, местами возможна гололед, на дорогах - гололедица. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19°...-24°, днем -9°...-14°.

5 февраля также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16°...-21°, днем -6°...-11°.

6 февраля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами будет выпадать небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер станет еще сильнее, 9-14 м/с. Температура ночью -10°...-15°, днем потеплеет до -3°...-8°.

