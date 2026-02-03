Россияне ударили по Сумской области: разрушен дом, есть пострадавшие

Под атакой оказались Сумская и Конотопская общины.

Ночью 3 февраля россияне массированно атаковали Сумскую область, в частности Сумскую и Конотопскую общины. В результате повреждены жилые дома.

Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, в Конотопской общине российские войска попали в частный жилой дом. На месте попадания возник масштабный пожар.

"Из дома спасли трех человек. Они испытали сильный стресс, пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил он.

По информации городского головы Конотопа Артема Семенихина, есть повреждения школы, объектов инфраструктуры.

"Один частный жилой дом разрушен. Люди живы. Все службы работают", - написал он.

Также россияне нанесли удары по Сумам. По словам исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря, зафиксировано попадание по многоквартирным домам в Заречном районе.

"В результате первого попадания в седьмой этаж многоэтажки повреждено теплоснабжение в доме, а также выбито до 10 окон. Также зафиксировано попадание по четвертому этажу другого дома. В результате удара возникло возгорание, поврежден балкон и окна", - рассказал он.

Предварительно, по его словам, в обоих случаях пострадавших или погибших нет, на местах происшествий работают соответствующие службы.

В Национальной полиции добавили, что в Сумской области во время обстрелов травмированы четыре человека, зафиксированы повреждения частных жилых домов, хозяйственных и производственных помещений, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, линий электропередач и других объектов жизнеобеспечения.

Массированная атака по Украине 3 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, ночью россияне атаковали Киев баллистикой и дронами. Есть повреждения в Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали три человека.

Кроме того, РФ нанесла беспрецедентный удар по энергетике Харькова. Городской голова Игорь Терехов предупредил, что в 820 домах придется слить воду из труб, чтобы не допустить замерзания сети. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

