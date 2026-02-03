'Небесные врата': Китай показал гигантский космический авианосец (видео)

Суперноситель массой 120 тысяч тонн называют стратегическим сигналом Пекина, а не реальным космическим оружием.

Китай представил концепцию так называемого космического авианосца "Луаньняо", который, по замыслу Пекина, должен стать ключевым элементом будущей системы противовоздушной и космической обороны "Наньтяньмэнь" ("Небесные врата"). В то же время западные эксперты рассматривают проект скорее как пропагандистский и стратегический сигнал, чем как реальный план вооружения, пишет DW.

Согласно обнародованной информации, "Луаньняо" должен быть гигантской летающей платформой длиной около 242 метров с размахом крыльев до 684 метров и взлетной массой до 120 тысяч тонн. С его борта беспилотные космические аппараты "Сюаньну" якобы смогут запускать гиперзвуковые ракеты и поражать цели как в атмосфере, так и на орбите.

Эксперт по космической безопасности Немецкого института международных и оборонных дел (SWP) Юлиана Зюсс отмечает, что Китай уже занимает второе место в мире по космическому потенциалу, уступая только США. По ее словам, Пекин инвестирует "чрезвычайно большие суммы" в космос, который имеет не только военное, но и символическое значение для китайского руководства.

Впрочем, специалисты сомневаются в технической осуществимости проекта. Вес заявленного космического авианосца превышает возможности современных ракет-носителей, включая перспективные системы типа Starship от SpaceX. Среди ключевых проблем эксперты называют энергообеспечение, двигательную установку, охлаждение, защиту от космического мусора и колоссальную стоимость.

Немецкий дипломат и космический аналитик Генрих Крефт назвал проект "абсолютно нереалистичным" с точки зрения нынешних технологий, однако не исключил, что он может быть частью долгосрочного видения Китая. В то же время он подчеркнул, что подобные заявления следует рассматривать в контексте психологического и стратегического давления.

Американские аналитики также трактуют "Луаньняо" как инструмент сдерживания. Издание National Interest указывает, что Пекин может сознательно демонстрировать преувеличенные возможности, чтобы нервировать Запад и заставить его тратить ресурсы на противодействие потенциальной угрозе.

Эксперты связывают появление этой концепции с напряженностью вокруг Тайваня и соревнованием Китая и США в сфере космической обороны. В частности, презентацию "Луаньняо" рассматривают как ответ на американские планы многоуровневой противоракетной обороны в космосе.

По словам Юлианы Зюсс, ключевым элементом сдерживания являются не только технологии, но и доверие к заявленным возможностям. Именно в этой "серой зоне" между реальностью и мнимой угрозой, по мнению аналитиков, и работает китайский проект космического авианосца.

