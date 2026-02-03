'Небесные врата': Китай показал гигантский космический авианосец (видео)

Китай представил концепцию так называемого космического авианосца "Луаньняо", который, по замыслу Пекина, должен стать ключевым элементом будущей системы противовоздушной и космической обороны "Наньтяньмэнь" ("Небесные врата"). В то же время западные эксперты рассматривают проект скорее как пропагандистский и стратегический сигнал, чем как реальный план вооружения, пишет DW.

Согласно обнародованной информации, "Луаньняо" должен быть гигантской летающей платформой длиной около 242 метров с размахом крыльев до 684 метров и взлетной массой до 120 тысяч тонн. С его борта беспилотные космические аппараты "Сюаньну" якобы смогут запускать гиперзвуковые ракеты и поражать цели как в атмосфере, так и на орбите.

Эксперт по космической безопасности Немецкого института международных и оборонных дел (SWP) Юлиана Зюсс отмечает, что Китай уже занимает второе место в мире по космическому потенциалу, уступая только США. По ее словам, Пекин инвестирует "чрезвычайно большие суммы" в космос, который имеет не только военное, но и символическое значение для китайского руководства.

Впрочем, специалисты сомневаются в технической осуществимости проекта. Вес заявленного космического авианосца превышает возможности современных ракет-носителей, включая перспективные системы типа Starship от SpaceX. Среди ключевых проблем эксперты называют энергообеспечение, двигательную установку, охлаждение, защиту от космического мусора и колоссальную стоимость.

Немецкий дипломат и космический аналитик Генрих Крефт назвал проект "абсолютно нереалистичным" с точки зрения нынешних технологий, однако не исключил, что он может быть частью долгосрочного видения Китая. В то же время он подчеркнул, что подобные заявления следует рассматривать в контексте психологического и стратегического давления.

Американские аналитики также трактуют "Луаньняо" как инструмент сдерживания. Издание National Interest указывает, что Пекин может сознательно демонстрировать преувеличенные возможности, чтобы нервировать Запад и заставить его тратить ресурсы на противодействие потенциальной угрозе.

Эксперты связывают появление этой концепции с напряженностью вокруг Тайваня и соревнованием Китая и США в сфере космической обороны. В частности, презентацию "Луаньняо" рассматривают как ответ на американские планы многоуровневой противоракетной обороны в космосе.

По словам Юлианы Зюсс, ключевым элементом сдерживания являются не только технологии, но и доверие к заявленным возможностям. Именно в этой "серой зоне" между реальностью и мнимой угрозой, по мнению аналитиков, и работает китайский проект космического авианосца.

Читайте также:
Украинские дроны заставляют Россию пересматривать роль танков: аналитики объяснили, что будет дальше
Украинские дроны заставляют Россию пересматривать роль танков: аналитики объяснили, что будет дальше
Игнат объяснил, на что делает ставку Украина для закрытия неба от российских дронов
Игнат объяснил, на что делает ставку Украина для закрытия неба от российских дронов
РФ покажет свой аналог HIMARS, который пыталась продать еще 20 лет назад: что с ним не так
РФ покажет свой "аналог HIMARS", который пыталась продать еще 20 лет назад: что с ним не так
Элитная броня РФ исчезла с фронта: в Украине могли уничтожить почти все БМО-Т оккупантов
Элитная броня РФ исчезла с фронта: в Украине могли уничтожить почти все БМО-Т оккупантов
Проект самолета ЛМС-901 Байкал столкнулся в России с рядом проблем, - аналитики
Проект самолета ЛМС-901 "Байкал" столкнулся в России с рядом проблем, - аналитики

Китай - военные маневры Пекина

Как сообщал УНИАН, в Восточно-Китайском море в течение последних недель зафиксировали беспрецедентную активность китайских рыболовецких судов, которые собирались в четко скоординированные геометрические формации. Спутниковые снимки и данные судоходства свидетельствуют, что такое поведение не соответствует обычной рыболовной деятельности и может быть связано с действиями морской милиции Китая.

По данным аналитиков, первый инцидент произошел 25 декабря, когда более 2000 судов образовали две обратные L-образные линии длиной более 460 км вблизи побережья Шанхая. 11 января почти 1500 судов выстроились в одну линию длиной около 480 км в том же районе.

Вас также могут заинтересовать новости: