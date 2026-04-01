'Голубого топлива' станет больше: Украина расширит газовый коридор с соседним государством

Минэнерго параллельно ищет другие перспективные направления поставок природного газа в Украину.

Украина и Болгария будут развивать "Вертикальный газовый коридор" для укрепления энергетической безопасности региона. Проект открывает возможности для поставки и хранения газа в украинских подземных газохранилищах, сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Украина и Республика Болгария договорились о развитии "Вертикального газового коридора", что позволит существенно расширить объемы транспортировки природного газа и укрепить энергетическую безопасность в регионе Юго-Восточной Европы", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, проект "Вертикального газового коридора" обеспечивает доступ к диверсифицированным источникам поставок природного газа для стран региона. После завершения его реализации пропускная способность маршрута может достичь около 10 млрд куб. м газа в год.

"Это также открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества в сфере поставок и хранения газа, в частности с использованием украинских подземных газохранилищ", – отметил вице-премьер.

Кроме того, энергетическое ведомство параллельно ищет другие перспективные направления поставок природного газа в Украину. В частности, польский маршрут открывает доступ к LNG-терминалам в Польше, Литве и Германии, а также к ресурсам норвежской добычи через газопровод Baltic Pipe.

"Достигнута договоренность с польскими партнерами об увеличении мощности импорта газа до 6,7 млрд куб. м в год до конца апреля текущего года. Продолжаются переговоры о дальнейшем расширении этого направления", – добавил Шмыгаль.

30 марта президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым в Киеве заявил, что Украина по-прежнему заинтересована в покупке у Софии двух ядерных реакторов российского производства. В свою очередь, глава болгарского правительства Гюров отметил, что на данный момент цена и стоимость этих реакторов не являются основным вопросом, поскольку Болгария ожидает досрочных выборов в парламент, которые должны состояться 19 апреля.

Отмечается, что реакторы планировали использовать для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС. Однако в апреле прошлого года стало известно, что Болгария отказалась продавать Украине эти реакторы.

