По данным следствия, топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятий, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем, используя схемы, нанес государству ущерб на миллиарды гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности провели обыски в 16 региональных газовых предприятиях и офисах Группы компаний "Региональная газовая компания". Ранее в СНБО уже обещали разобраться с бизнесом Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, в результате обысков задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь, что привело к нанесению государству убытков в сумме почти 3,5 млрд грн.

Отмечается, что к организации схемы причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятий в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, которые связаны с одним из украинских олигархов.

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"Схема заключалась в том, что "на бумаге" должностные лица платили за газ частным подконтрольным компаниям, но на самом деле не получали от них газ. Фактически они осуществляли несанкционированный отбор голубого топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия только в 2021 году нанесли Украине убытки почти на 3,5 млрд грн.

Как отметили в СБУ, другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовали не для приобретения газа, а перечисляли подконтрольным коммерческим структурам для вывода в тень.

При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы и тем самым увеличивали свою задолженность перед "Нафтогазом". В дальнейшем организаторы схемы пытались "списать" искусственную задолженность за счет бюджетных средств.

"Впрочем сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали ее реализацию. В двух регионах руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов).

Более половины газа страны распределяют облгазы Фирташа

Напомним, что в июне 2022 года ГБР проинформировало, что Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали в управление 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей (так называемых облгазов) в Украине насчитывается более 40. Более половины газа в стране распределяет "Региональная газовая компания", принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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