Может ли Киев заменить крупные ТЭЦ малыми котельными: мнение экс-министра

Легче защищать ТЭЦ от ракет, чем строить децентрализованную систему.

Полная децентрализация теплоснабжения в Киеве технически и экономически невозможна, а попытки заменить крупные ТЭЦ небольшими котельными или другими источниками являются "баснями" и "дилетантскими дискуссиями" Об этом в комментарии "Новости.LIVE" заявил бывший министр ЖКХ (в 2007-2010 гг.), действующий нардеп Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина").

По его словам, реальных альтернатив мощным теплоэлектроцентралям, которые обеспечивают отопление значительной части столицы, нет, а ключевой задачей должна стать надежная защита критической инфраструктуры от российских ракетных ударов.

"Легче для общества их надежно защищать от ракет. О, именно для этого существует государство Украина и любое другое, чтобы защищать свои имущественные ключевые объекты от атак врага. Это и есть функция государства, понимаете? Защищать вокзалы, защищать железную дорогу, защищать мосты, защищать гидростанции, а не рассказывать басни, как мы все это там куда-то зароем, перекроем и котельные в каждом доме", – подчеркнул нардеп.

Комментарий нардепа прозвучал на фоне разрушений Дарницкой ТЭС (ТЭЦ-4), которая обеспечивала теплом около 12% жилого фонда Киева. После последнего мощного удара (пять баллистических ракет) значительная часть левобережья осталась без отопления, и быстрое восстановление невозможно. Кучеренко подчеркнул, что ракеты целенаправленно попали именно в тепловую часть станции, сделав невозможным поставку теплоносителя.

Эксперт также раскритиковал идеи о массовой децентрализации: по его оценке, заменить киевские ТЭЦ невозможно из-за нехватки площадок, технологических и экологических ограничений. Он призвал сосредоточиться на усилении противовоздушной обороны и эффективном восстановлении поврежденных объектов, а не на иллюзорных альтернативах, которые не успеют реализовать в условиях войны.

"Я не впервые начинаю эту дискуссию, 20 лет ее начинали. Я не хочу дилетантских дискуссий. Умеренная децентрализация - абсолютно не против. То, что заменить киевскую ТЭС - невозможно. Площадок нет. Технологически, экологически, ну, это просто невозможно. Легче, легче для общества их надежно защищать от ракет", - заявил он

Как писал УНИАН, эксперт Центра Разумкова предупредил, что Украина может войти в следующий отопительный сезон с дефицитом генерации и рискует остаться без тепла, поскольку полностью восстановить разрушенные российскими ударами теплоэлектростанции (ТЭЦ) за ограниченное время практически невозможно.

По его словам, просто вкладывать миллиарды в старые объекты неэффективно без одновременного утепления помещений и модернизации систем, и поэтому надежды на ремонты как ключевое решение – ошибка, которая ставит под вопрос стабильность теплоснабжения следующей зимой.

