Россия массированно атакует Украину дронами: есть попадания

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля запустили по Украине сотни дронов-камикадзе, в результате чего воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.
Обновлено 02:58. Несколько десятков групп БПЛА из Кировоградщины курсом на Виннитчину, несколько групп - на Черкасщину.
Обновлено 02:47. В Кропивницком был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного. Ранее воздушные силы предупреждали о движении десятков БпЛА в Кировоградскую и Днепропетровщину.
В Харькове есть попадание дрона-"Шахеда" в Холодногорском районе, сообщил городской голова Терехов.
В Воздушных силах сообщили о движении беспилотников:
- БПЛА в Черниговской, Сумской, Харьковской областях курсом на Полтавскую область;
- Несколько десятков групп БПЛА на Полтавщине, курс - Кировоградская/Днепропетровская области;
- Несколько групп с востока Кировоградской области западным курсом (вектор - Винницкая область);
- Несколько десятков групп из Николаевской и Одесской областей в направлении Винницкой области;
- БПЛА на юге Винницкой области, курс - северо-западный;
- БПЛА на севере Запорожья, курс - г. Вольнянск;
- БПЛА в направлении Чернигова с юго-востока, в направлении Харькова с востока.
Из-за отсутствия света после атаки БПЛА в Нововолынске возможны перебои с мобильной связью, сообщил городской голова Борис Карпус. По его словам, запуск генераторов на местном водоканале планируют начать через несколько часов. Теплоснабжение работает, но возможно снижение давления в сети.
Также в Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара российской баллистики.
Удары РФ по Украине
6 февраля российские оккупанты под утро атаковали дронами Запорожье, в результате чего там ранен подросток, многие люди остались без света. А в Запорожском районе в результате удара россиян погибла супружеская пара - 49-летний мужчина и его 48-летняя жена.