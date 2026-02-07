В Киеве свет будут давать по 1,5-2 часа в сутки, - энергетики

Ситуация в энергосистеме ощутимо ухудшилась после ночного обстрела.

После ночного обстрела со стороны РФ ситуация в энергетике остается очень сложной. Особенно в Киеве, где потребители получают электроэнергию только на короткий промежуток времени – на полтора-два часа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", – говорится в сообщении.

Энергокомпания ДТЭК также сообщает, что стабильных графиков подачи света киевлянам ждать не стоит в ближайшее время.

"В ночь с 6 на 7 февраля россияне атаковали энергосистему. Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего – в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", – говорят в компании.

Российский удар по энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, в результате российского ракетного обстрела 7 февраля Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области получила серьезные повреждения и полностью остановила работу. Город временно остался без централизованного тепло- и водоснабжения. Ситуация на станции считается критической; пока неизвестно, когда именно восстановят ее работу, поскольку повреждения очень серьезные.

Такой удар по энергетической инфраструктуре может привести к жестким графикам ограничений электроснабжения и дальнейшим неудобствам для населения Ивано-Франковской области, особенно в отопительный сезон, ведь ТЭС обеспечивает тепло и частично электричество для региона, а станция сейчас "на нуле".

